【減肥大作戰】30過後體重急增轉行健身教練　中女逆襲靚媽懷孕8個月肥胎不肥人

▲ 30過後體重急增轉行健身教練，中女逆襲靚媽陀B8個月肥胎不肥人。

上一代陀B總是有種迷思，就是陀B期間大肚婆不宜隨處亂走，更應在家躺平多休息。惟隨著年代進步，現代不少孕婦都願意作出突破嘗試，其中一位便是眼前身高僅1.5米的小妮子。天生一副童顏模樣的麥倩菁（呀菁），單純看上半身，很難想像她已經37歲；纖瘦的四肢更看不出她竟是一位準媽媽，陀B已近8個月。儘管臨盤在即，但身為一位健身教練的她依然天天上班，向學生作出種種姿勢示範；當身邊不少人為她抹一額汗之時，她卻如數家珍般，道出陀B運動的多種好處。

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入行經過

入行前，呀菁曾經是舞蹈導師，中間曾任文職工作。呀菁本身一向瘦削，但自30歲過後，因為新陳代謝減慢，加上愛吃，體重一度突然急增10多磅。眼見情況開始失控，她於是開始調節飲食及跳舞，未幾便開始瘦下來，為了讓身材線條更突出，呀菁開始接觸健身，從此便開啟了她的健身事業里程碑。從事健身教練至今已第7個年頭，呀菁目前懷孕近8個月，完全沒有一般孕婦肥腫難分的情況，體重較懷孕前亦只增加約7公斤，屬正常範圍。

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健身教練的滿足感

許多人會以為健身教練的工作，是主要為學生減肥瘦身。不過，呀菁卻笑言這只是工作的其中一環，除了改善外表，健身其實亦可以幫助解決痛症。呀菁最難忘的個案，就是曾遇上一個頸椎有問題的女學生，稍有動作便會有不適感，看了許多醫生，尋求物理治療亦無特別作用。呀菁之後便開始幫助學生，度身訂做一套肌肉訓練課程，日子有功下，學生的痛症竟不藥而癒。

孕婦健身

呀菁指許多孕婦會覺得大肚期間發胖，是非常理所當然，但其實有機會會衍生許多問題，影響母體及嬰兒。因此，她十分鼓勵懷孕的準媽媽要多動，不需要做太劇烈，運動以「輕盈」為主，做一些伸展亦可。

不過她亦強調，孕婦運動應量力而為，並要留意運動時，呼吸會否出現困難，有沒有其他異樣，如身體有否出現疼痛、心悸...而且「陀B」3個月之後，BB大致穩定後才運動會較好。

頭3個月BB是需要貼實子宮，3個月內其實未算穩定，如孕婦過早便運動，有機會會影響BB發育，同依附子宮過程，故一般建議是過了3個月後才做運動。

孕婦健身好處

呀菁指孕婦做運動，可以令自己放鬆之餘，瞓得較好，亦可以在生BB時的情況較順利，復原能力亦會較快，所以建議孕婦無論任何運動也要保持，不要永遠長期躺平。

臨盆在即，一般人可能已經盡量在家休養，但作為健身教練的她卻反其道而行，不單止繼續為學生上健身課，自己亦日日做負重健身運動，看似觸目驚心，但她笑言身體是有記憶的，只要沒有不適，她亦建議其他孕婦亦要多動。

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責任編輯：羅嘉欣