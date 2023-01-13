【北上發展】唐詩詠離巢TVB迎新挑戰　前視后上金剛節目訪林峯新餐廳

▲ 唐詩詠最近北上拍攝金剛主持的節目《為食神探》。

唐詩詠自去年9月離開TVB後，既參與舞台劇，且接拍電影及廣告，更於內地拍攝飲食節目，離巢後的唐詩詠作多方面發展。

跟TVB結束約20年賓主關係的唐詩詠有很多新計劃，早前曾傳出她會轉投古天樂公司旗下的消息，人緣甚佳的唐詩詠工作接工作，迎接各種挑戰。

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新挑戰

唐詩詠在TVB工作期間產量甚多，一直未有時間接其他工作，回復自由的她捉緊機會，參與舞台劇演出之餘，亦接拍兩套電影並跟謝安琪和梁洛施合作，最近更被發現北上拍節目，加上大受內地粉絲歡迎的她早已儲落逾百萬的粉絲追蹤，未知是否有意長遠留在內地發展。

唐詩詠最近參與由金剛主持的廣東衞視節目《為食神探》，眾人於深圳拍攝，不但到超級市場掃貨，且又到林峯開設的新餐廳拍攝。

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迎新嘗試

唐詩詠日前接受訪問時表示多謝TVB之前的照顧，「公司照顧得很好，甚麼也為我安排好，我曾一度想過如果離巢會是怎樣？不過至今發生的所有事都很開心，最近在談論很多新的合作，同時亦認識了很多新的合作夥伴，很開心能迎接各種新嘗試。」

她又談到之前因疫情關係而一直未有機會北上發展，「我爸爸年紀大，家中亦有貓貓需要我照顧，這些都是我要認真考慮的因素。今次有關單位很有誠意，一直等我至開關，加上節目內容是關於廣告美食，很適合愛吃的我，而且能與舊同事合作，很開心能嘗試以前少接觸的節目。」

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