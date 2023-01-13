【冷鋒將至】周六氣溫最高25度　下周一冷鋒至急跌13度

▲ 周六氣溫最高25度，下周一冷鋒至急跌13度。（資料圖片）

天文台表示，一股海洋氣流正影響廣東沿岸。今早橫瀾島的能見度下降至100米左右。同時，一道雲帶正覆蓋沿岸地區。今日（13日）天氣大致多雲及有霧，初時有一兩陣雨。吹輕微至和緩東南風。

天文台展望，一股海洋氣流會在今明兩日為廣東沿岸帶來溫暖有霧的天氣。預料一道冷鋒會在星期日日間橫過華南沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，下週初至中期該區天氣寒冷，天色好轉。

天文台預料，明日溫暖有霧，部分時間有陽光。星期日稍後氣溫顯著下降。下週初至中期早上寒冷，最低氣溫降至12度左右。

根據九天天氣預報，本港氣溫會從星期六（14日）冷鋒過境前的最高約25度，顯著下降至星期一（16日）最低約12度，跌幅超過10度。自動分區天氣預報顯示新界北部氣溫可能降至約8度。年三十（21日）部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫約14至18度。

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記者：黃穎津