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【BLACKPINK演唱會】亞博騷今舉行入場備忘　官方呼籲勿通宵排隊搶購產品

娛樂 10:36 2023/01/13

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熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

BLACKPINK演唱會今晚舉行。

萬眾期待的BLACKPINK《BORN PINK》將於本周五至日亞洲博覽館舉行，一眾BLINK（粉絲名稱已準備就緒，入場前先細讀官方的演唱會備忘，屆時就可以盡情 BOOMBAYAH！

今次演唱會於晚上8時開始，但之前已購買VIP門票觀眾可以提早進入Soundcheck Part。

入口設於博覽館地下的Arena入口，並於下午4時正（周五）或下午3時正（周六至日）開始安排VIP 門票持有人進場參與活動。（入場時間可按現場實際情況而有所變更。）

如參加者未能於Soundcheck Party開始前到達等候區，主辦單位保留拒絕其參與Soundcheck Party的權利。

進場時，參加者須出示有效門票、接受手提袋/背包及金屬探測器檢查及戴上Soundcheck識別手帶方可進入活動。BLINK VIP紀念卡牌及掛繩亦會於入場時派發。活動期間嚴禁拍攝照片及錄影。活動完結後, 參加者可繼續在場館內等待正式演出開始。

另外，演唱會香港站官方周邊產品亦是歌迷的搶購目標，各周邊售賣處會於演出每日中午12時至晚上7:30於亞洲國際博覽館5號展館營業，記得預早時間入場選購！ 

官方周邊商品售賣處

地點：亞洲國際博覽館5號展館

營業時間：12nn – 7:30pm

    點擊圖片放大
    +2

不接受現金付款

要留意，官方周邊商品售賣處不接受現金付款，只接受信用卡或指定的在線支付方式支付（Visa/Mastercard/CUP/JCB/Diners/Wechat/Alipay）。使用信用卡交易將每次收取3%之附加費。

每人最多可購買數量可能會因實際情況受到限制。由於數量有限，商品可能會提前售罄。

各「商品售賣處」營業時間及商品數量會因應實際情況有所改動並不作另行通知。

如需更換有缺陷的商品，須於當天於營業時間內到售賣處更換。

如商品有任何問題，請攜帶收據前往售賣處處理。營業時間或會更改而不作另行通知。

官方呼籲不要通宵排隊。通宵排隊人士將被請離會場。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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