【網絡熱話】大埔食店規定淨飲雙計齋坐三計　餐廳5大規條惹熱議

▲ 餐廳規定淨飲雙計齋坐三計，「5大規條」惹熱議。

做生意，當然會以確保自己利益為大前提。日前一名網民分享了大埔一所餐廳的「5大規條」惹熱議，包括：不可自帶外來食品、堂食限時、淨飲雙計、齋坐三計以及設有最低消費。網民認為只是平民餐廳卻十分「巴閉」；但亦有網民表示以上的規條已有多年，保障店家利益。

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日前，一名網民於網上群組「大埔TAI PO」上分享一所區內餐廳門口的告示。由網民上傳的圖片中可見，告示上標明了餐廳的「5大規條」，包括；不可自帶外來食品、堂食限時1.5小時、淨飲雙計、齋坐三計，更設有最低消費每人55元。而分享的網民則指

嘩！真巴閉！最低消費$55，坐街邊咋喎！

▲ 大埔一所餐廳的「5大規條」惹熱議，包括：不可自帶外來食品、堂食限時、淨飲雙計、齋坐三計以及設有最低消費。 FB@大埔TAI PO

除了設最低消費外，「5大規條」當中最惹網民熱議的是「淨飲雙計齋坐三計」。

不少網民亦認為只是區內平民餐廳，但卻又諸多規定，有違常理。而且餐廳的環境亦不足以可令店家如此「巴閉」。

但亦有網民不明討論的所以，認為分享者及其他網民「少見多怪」，更分享餐廳為何會有如此的規定：

幾十年前已經有呢啲規矩，以前常有一些「老粗」及黑社會無所事事，一班人入舖頭坐足半日，淨喺飲杯嘢。搞到烏煙瘴氣，霸住張檯唔使做生意。

更認同店家的做法，「白紙黑字，合則來不合則去」，認為現世代的人「不論男女老幼，完全無常識無知識」。

「5大規條」還引來了不少網民的熱烈討論，有網民認同店家保障自身利益的做法，亦有網民大呼「好過去搶」。亦有網民提出一點，「齋坐」的消費額為零，到底是如何「三計」。

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責任編輯：羅嘉欣