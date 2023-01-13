  • 22°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 11:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈

娛樂 11:21 2023/01/13

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

郭碧婷與向佐傳出婚變消息。

向華強兒子向佐在2019年與台灣女星郭碧婷結婚後育有一子一女，可是在去年7月卻爆出向佐出軌，帶女人回北京愛巢，雖然之後向太陳嵐替兒澄清，解釋指該女：「只是一個談電影項目的大姊姊」。

【台灣疫情】向太揚言包機到內地打疫苗　陳嵐：台灣省現在被全世界恥笑

    點擊圖片放大
    +9
    +8

取消關注向佐

可是向佐與太太之後卻一直沒再同框放閃，一直傳婚變。而且在去年10月，女兒「小奶皇」的兩歲的生日宴上，向華強與向太有到場，向佐也缺席，向太解釋稱是台灣政府不給向佐簽證，他才沒往台灣與妻兒相聚。

但去年12月，向華強在杭州舉行74歲壽宴，向佐同樣沒有現身。

在昨日（1月12日）更有網民發現郭碧婷IG取消關注向佐，但向佐仍有追蹤郭碧婷。

（微博圖片）

郭碧婷回香港

而近日，更有網民在飛往香港飛機上發現郭碧婷，相中的她打扮樸素，帶著小朋友坐頭等艙，臉容略顯憔悴。

她有保母隨行，但就未見向佐身影，令人再關注二人婚姻狀況。

【豪宅曝光】向太再送豪宅獎勵新抱生B　1.6億港元購台北豪宅贈郭碧婷【多圖】

最新影片：李爾晨伍倩彤專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新手爸媽】向華強與陳嵐喜抱女孫　向佐太太郭碧婷中秋在台誕7磅女B
10:58 2020/10/03
【新手爸媽】向華強與陳嵐喜抱女孫　向佐太太郭碧婷中秋在台誕7磅女B
【豪宅曝光】向太再送豪宅獎勵新抱生B　1.6億港元購台北豪宅贈郭碧婷【多圖】
17:55 2020/12/15
【豪宅曝光】向太再送豪宅獎勵新抱生B　1.6億港元購台北豪宅贈郭碧婷【多圖】
【台灣疫情】向太揚言包機到內地打疫苗　陳嵐：台灣省現在被全世界恥笑
11:14 2021/06/15
【台灣疫情】向太揚言包機到內地打疫苗　陳嵐：台灣省現在被全世界恥笑

你可能感興趣

【新手爸媽】向華強與陳嵐喜抱女孫　向佐太太郭碧婷中秋在台誕7磅女B
10:58 2020/10/03
【新手爸媽】向華強與陳嵐喜抱女孫　向佐太太郭碧婷中秋在台誕7磅女B
【豪宅曝光】向太再送豪宅獎勵新抱生B　1.6億港元購台北豪宅贈郭碧婷【多圖】
17:55 2020/12/15
【豪宅曝光】向太再送豪宅獎勵新抱生B　1.6億港元購台北豪宅贈郭碧婷【多圖】
【台灣疫情】向太揚言包機到內地打疫苗　陳嵐：台灣省現在被全世界恥笑
11:14 2021/06/15
【台灣疫情】向太揚言包機到內地打疫苗　陳嵐：台灣省現在被全世界恥笑
向佐 娛樂人物職業 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【因為愛情】港姐胡家惠啞忍丈夫偷食　一度想自殺全靠女兒勇敢活下去
12:57 2023/01/12
【因為愛情】港姐胡家惠啞忍丈夫偷食　一度想自殺全靠女兒勇敢活下去
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行
10:41 2023/01/12
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行
【四年抱三】陳凱琳+鄭嘉穎四年抱三　Grace昨誕第三胎迎兔年
12:58 2023/01/12
【四年抱三】陳凱琳+鄭嘉穎四年抱三　Grace昨誕第三胎迎兔年