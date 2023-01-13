【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈

▲ 郭碧婷與向佐傳出婚變消息。

向華強兒子向佐在2019年與台灣女星郭碧婷結婚後育有一子一女，可是在去年7月卻爆出向佐出軌，帶女人回北京愛巢，雖然之後向太陳嵐替兒澄清，解釋指該女：「只是一個談電影項目的大姊姊」。

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取消關注向佐

可是向佐與太太之後卻一直沒再同框放閃，一直傳婚變。而且在去年10月，女兒「小奶皇」的兩歲的生日宴上，向華強與向太有到場，向佐也缺席，向太解釋稱是台灣政府不給向佐簽證，他才沒往台灣與妻兒相聚。

但去年12月，向華強在杭州舉行74歲壽宴，向佐同樣沒有現身。

在昨日（1月12日）更有網民發現郭碧婷IG取消關注向佐，但向佐仍有追蹤郭碧婷。

▲ （微博圖片）

郭碧婷回香港

而近日，更有網民在飛往香港飛機上發現郭碧婷，相中的她打扮樸素，帶著小朋友坐頭等艙，臉容略顯憔悴。

她有保母隨行，但就未見向佐身影，令人再關注二人婚姻狀況。

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