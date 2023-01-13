【港澳航線】上環前往澳門外港航線下周四復航　信德中心現500人購票長龍

▲ 信德中心現500人購票長龍。（曾耀輝攝）

海事及水務局及噴射飛航宣佈，往上環港澳碼頭及澳門外港客運碼頭航線將於下周四（19日）恢復服務，每日約10班船。

此外，港澳航線亦將同步恢復夜航班次，但不設凌晨班次，另外噴射飛航上環—氹仔航線班次亦將會減少。

船期表：

上環—外港 08：00，09：00，10：00，11：00， 12：30，13：30，14：30，15：30，17：30，18：00^，21：00^ 上環—氹仔 07：30，09：30#，10：30，13：00，14：00，16：00# 外港—上環 07：30，09：30，11：00，11：30，12：30，14：00，15：00，16：00，17：30，19：30^，22：30^ 氹仔—上環 09：00，11：30，12：30，14：30#，15：30，17：30#

# 星期五及日不適用

^ 夜航

此外，澳門旅遊局亦推出「買去程送回程」買一送一車船票優惠。噴射飛航和金光飛航優惠船票於今日（13日）早上起，於上環信德中心發售。目前現場排隊出現人龍，現場超過500人排隊。有排隊市民反映售票進度太慢，「5分鐘先賣到一張」。

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陸小姐對優惠感到興奮，之前有計畫和朋友去澳門觀光旅遊，不過因為今次優惠，她就決定留留多兩日，在澳門逗留3日。今日她大約9點多前來排隊，等候將近4小時，還沒能買票，認為售票進度太慢。

元先生原本就已經計劃和太太，去澳門探望岳母，逗留4日。他稱今次船票優惠「好抵」。被問及會否擔心買不到船票，他認為「順其自然」。惟他反映填寫購票的申請表時，需要填寫英文全名，但長者根本不會寫，認為這方面應該要改善，又反映他在寫英文全名時，都花費很多時間，寫的過程很艱難。

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記者：黃穎津、楊佩瑩