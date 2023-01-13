【港澳航線】上環前往澳門外港航線下周四復航　每日約10班船

▲ 上環前往澳門外港航線下周四復航，每日約10班船。（曾耀輝攝）

海事及水務局及噴射飛航宣佈，往上環港澳碼頭及澳門外港客運碼頭航線將於下周四（19日）恢復服務，每日約10班船。

此外，港澳航線亦將同步恢復夜航班次，但不設凌晨班次，另外噴射飛航上環—氹仔航線班次亦將會減少。

船期表：

上環—外港 08：00，09：00，10：00，11：00， 12：30，13：30，14：30，15：30，17：30，18：00^，21：00^ 上環—氹仔 07：30，09：30#，10：30，13：00，14：00，16：00# 外港—上環 07：30，09：30，11：00，11：30，12：30，14：00，15：00，16：00，17：30，19：30^，22：30^ 氹仔—上環 09：00，11：30，12：30，14：30#，15：30，17：30#

# 星期五及日不適用

^ 夜航

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記者：黃穎津