【港澳航線】上環前往澳門外港航線下周四復航 每日約10班船
社會 11:05 2023/01/13
海事及水務局及噴射飛航宣佈，往上環港澳碼頭及澳門外港客運碼頭航線將於下周四（19日）恢復服務，每日約10班船。
此外，港澳航線亦將同步恢復夜航班次，但不設凌晨班次，另外噴射飛航上環—氹仔航線班次亦將會減少。
船期表：
|上環—外港
|08：00，09：00，10：00，11：00， 12：30，13：30，14：30，15：30，17：30，18：00^，21：00^
|上環—氹仔
|07：30，09：30#，10：30，13：00，14：00，16：00#
|外港—上環
|07：30，09：30，11：00，11：30，12：30，14：00，15：00，16：00，17：30，19：30^，22：30^
|氹仔—上環
|09：00，11：30，12：30，14：30#，15：30，17：30#
# 星期五及日不適用
^ 夜航
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記者：黃穎津