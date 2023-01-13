【高鐵復運】港鐵：所有日子仍有高鐵車票　用電話號碼購票效率較高

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港鐵香港客運服務總監楊美珍今日在電台節目（13日）表示，昨晚售出約3,000張北上高鐵車票，現時所有日子仍有車票，惟有個別班次已經售罄。楊美珍鼓勵市民使用電話號碼購票，指會較方便和快捷，使用電郵的認證時間則相對較長。

昨日有市民在12306網站購票期間被通知要去西九龍車站認證，楊美珍強調市民可透過電話認證，到車站認證是無需要。她又稱，未能使用香港電話號碼屬個別情況，港鐵會繼續跟進有關情況。若市民購票時遇到問題，可撥打高鐵購票及客務熱綫2120 0888。

昨天西九龍車站排長龍情況，楊美珍稱港鐵有100個同事當值，同時亦馬上作出很多變動，例如在站内展示排隊等候時間等。港鐵昨晚亦已經公布各個站點售票情況，包括在電子屏幕、網站和App，為市民提供便利。楊美珍又指，今早排隊的人數不多，排隊情況已有改善。港鐵會一路視察售票情況，惟現階段未有計劃重開城際直通車。

高鐵復運後，已全面使用電子車票，將身份證和車票二合為一。入閘時，只需使用證件就能認證，過程較以往節省數分鐘。

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記者：楊佩瑩