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【內地女團】上海新晉女團SHA48公演驚現男兒身　官方回應令網民震驚無語

娛樂 17:33 2023/01/13

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完全顛覆了偶像團隊的定義...

內地最近推出一隊新晉女團SHA48，在正式面世前宣傳照曝光，五位成員以可愛風格打扮，實行主打走「妹妹們都很可愛」。從宣傳照中可見，五位成員鈴鐺、魚魚、小綠、小聆及君君，樣貌P圖程度已略為較重，少女網紅臉味濃。

而上月聖誕節當日為初次舞台公演，SHA48首次亮相卻令網民大感驚訝，直斥照騙差距程度「太離譜」之餘，竟發現站C位的成員是男兒身，掀起大批網民熱論。

內地新晉女團SHA48走「可愛妹妹」風格。

真身令粉絲崩潰

網上瘋傳多段SHA48首次示人的表演片段，5人均以公主裙、女僕裝扮現身，不過真身與宣傳照中的「可愛妹妹」差距大，其中站C位的成員鈴鐺身形及骨架比起其他4人更高大，零舍突出。

最令粉絲崩潰的是宣傳照中「水汪汪、可愛蛋臉」的女生，變成一名男穿女裝在台上又跳又唱，難怪網民看到眼都凸埋：「嚇死了」、「照片P的太過分了吧，現場照超真實，連性別都能揭曉」、「有點荒謬」、「男孩子努力追星夢，只是他不當男團」。

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見到網民如此「踴躍」，SHA48官方親自作出回應，不過回應繼續令人感到震驚 ：

我們沒有在任何平台發表過我們是女團的聲明，也從來沒有以“女團“自稱，我們只是一個單純的地下偶像團體，單純的為愛發電。

還續指首場演出是免費，沒有任何盈利，又對於被指抄襲SNH48團名作回應：

另外我們團名是靈感來與魔都某個機場的“上海”縮寫，團體本身與已知“48系”沒有任何隸屬關係。

而看回SHA48官方簡介，的確以「上海的一個新晉偶像團體」作介紹，難怪網民表示「不知道怎麼表達這種無語」。

其他4位成員相片：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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