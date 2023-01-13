【移民遇害】多倫多街頭遭8名少女襲擊　港移民為護友慘死遺年邁母親

▲ 一名香港移民在多倫多街頭遭8名少女襲擊致死。

加拿大多倫多是香港人移民熱點之一，早前多倫多發生一宗案件，上月一名華裔流浪漢在街頭遭8名少女襲擊致死，當地警方證實死者為59歲的香港移民Ken Lee。死者的妹妹為哥哥發起眾籌，同時透露他當時為保護一名朋友而遇害，遺下年邁的母親。

綜合外媒報道，事發於2022年12月18日凌晨時分，8名13至16歲的女童黨於多倫多市中心附近街頭吸煙及飲酒，她們試圖搶去Ken友人的酒，因而被他阻止。少女為了報復，向Ken施襲，最終以利器將他刺死。據多倫多警方稱，8名未成年少女被控二級謀殺罪，未有公開她們的姓名。

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年邁母白頭人送黑頭人

Ken的妹妹Helen Shum本周三（11日）於GoFundMe發起眾籌，以籌措殮葬費、法律費等，目標籌款額為5萬加元（約29萬港元），截至今日（13日）上午11時籌得38.4萬加元（約22.4萬港元）。她指哥哥英勇犧牲，死於保護被童黨襲擊的朋友。他離世的噩耗摧毀了整個家庭，也徹底傷害了年邁的母親，殘忍地要她白頭人送黑頭人。

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她形容Ken是一位好兒子、好兄弟和好叔叔，為他死時只有59歲而哀慟，原本上周是他60歲生日，可是他卻無法再過生日了。她表示︰

哥哥是一個善良的人，會幫助任何有需要的人。

她透露哥哥在去年秋天遭遇人生逆境，決定離家出走獨力解決，讓自己的生活重回正軌。她與家人表示理解，並尊重他的意願，但一直等待著他回家，可惜最終天人永隔。

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責任編輯︰王明芳