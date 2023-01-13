【減肥大作戰】6款賀年糕點卡路里比拼　營養師教4大不致肥食法

▲ 6款賀年糕點卡路里比拼！營養師教4大不致肥食法。

新年吃賀年糕點是必備環節。不過，享受糕點同時也要注意熱量，否則體重也會「節節高升」。營養師JC為大家分析6款熱門賀年糕點卡路里，並教大家避開致肥陷阱。

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6款賀年糕點卡路里比拼

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提防3大致肥陷阱

加油煎煮會增加熱量、沾蛋漿再加油煎熱量倍增

鹹糕點最好以蒸為主。若以煎的方法，建議使用易潔鍋及減少用油份量

芋頭糕、蘿蔔糕等鈉含量偏高糕點，若再配醬油、XO醬食用，糖份、脂肪、鈉質及熱量都會增加，還容易水腫

JC指出，賀年糕點碳水化合物含量較高，一般含高澱粉質及糖份，進食後易使血糖指數波動變大，令人越吃胃口越好、不自覺越吃越多。

在傳統賀年四大糕點中，以年糕及紅棗糕卡路里最高，吃1.5件就已等於1碗飯。其中，年糕主要成分是糯米粉及糖，因此不論椰汁、薑汁、黑糖或蔗汁口味的年糕，均含很高糖份。其中椰汁年糕一般用含高飽和脂肪的椰汁或椰油製成，脂肪含量和卡路里會更高，每件可含高達20.8g糖，約等於4粒方糖，高至204kcal。此外，年糕質地粘糯，煎熱時為避免黐鍋底，需用較多油或加入蛋漿，令熱量進一步提高。

另外，紅棗糕單看名稱會被誤以為是健康選擇，但實際上，紅棗本身含有天然果糖，製作紅棗糕過程中還會加入大量糖份使口味更佳。因此，紅棗糕的糖份與年糕不相伯仲，每100g紅棗糕含糖份19g，熱量為190kcal。甚至還有些紅棗糕會加入椰汁，飽和脂肪及脂肪含量再增加。

除了糖份以外，賀年糕點鈉含量陷阱也需注意。JC提醒，蘿蔔糕卡路里看似不高，但製作過程中因加入了大量鹽分及高鈉食品如臘肉臘腸，使糕點脂肪含量、鈉含量及卡路里大幅增加。吃1件蘿蔔糕所吸收的鈉含量，隨時已佔全日上限的25%。

4招不致肥食法

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全文獲授權轉載自【賀年糕點卡路里|營養師教你賀年糕點不致肥食法】

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebook、IG及網站。

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責任編輯：張沛