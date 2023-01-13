【香港小姐】郭柏妍揭曾花錢買點數卡為打機「升呢」　Rosita入行前只有一件事做

▲ 郭柏妍大答問題！

2020年港姐季軍郭柏妍（Rosita）入行兩年，在早前《萬千星輝頒獎典禮2022》中首獲提名即奪得「飛躍進步女藝員」，足見備受公司力捧！

早前她在Youtube開設個人頻道分享自己的生活內心世界，新一集她大玩Q&A，更透露入行前的世界只有讀書，而課外活動都是游水﹑吹單簧管以及步操樂團，絕對是典型的乖乖女，難怪參選港姐時自爆沒戀愛經驗，更被封為「A0港姐」。

【萬千星輝頒獎典禮2022】A0女神零的突破 郭柏妍首提名獲飛躍進步女藝員

入行前人生只得讀書

Rosita指當年自己每日的行程都是返學、食飯、放學、溫習和補習，亦只能在考完試出去玩一日，唱K和行街，令在場工作人員感到震驚。

最搞笑是Rosita反問在場工作人員：「因為我淨係會出去一次，考完試，你哋唔係咁樣嘅咩？我人生第一次通宵K就係謝師宴。」

▲ 以前的人生只得讀書。

曾沉迷打機

隨後，Rosita再自爆曾經有一段時間沉迷玩Online Game，更不惜花錢買點數卡：「我記得都幾貴，500蚊得600點，我真係好用心咁玩。」

最後問到她對這行有何憧憬，她說：「我覺得所有嘢都好快，都會諗唔知我下一個角色係做啲咩，點樣可以令大家睇到唔同一面嘅我，呢樣就係依家我諗得多咗嘅嘢。」

在片尾時，Rosita更即場打機，見她玩得相當認真，更不時尖叫兼高呼「救命呀」，場面搞笑！

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學霸港姐

Rosita在中學畢業後入讀了香港高等教育科技學院食品安全學科，後來更在香港大學進修食物安全管理碩士課程，即使在入行後，依然未有放棄學業，一邊工作一邊讀書，認真叻女！

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