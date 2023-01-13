【不老女神】58歲張曼玉與友歡聚玩自拍　無懼素顏真實狀態曝人前

現年58歲的影后張曼玉息影10多年，正當不少人以為她淡出幕前之時，她近年卻似乎活躍起來。除去年6月在港出席時裝品牌活動外，亦偶然會於一些內地綜藝節目中亮相，至數月前她更突然進駐內地社交平台抖音，分享多段影片，透露個人近況，日前趁元旦日，這位影后又再上載她與一眾好友聚會倒數的影片。影片中，張曼玉神采飛揚，而且心情非常開心，以行動一掃之前憔悴爆瘦狀況欠佳等傳聞。

最新影片:

早前的大除夕，張曼玉遂相約了一眾好友聚會倒數迎接2023年，當日心情大好的她隨即自行揸機自拍，記錄珍貴的一刻。影片中，身穿灰白色上衣及牛仔褲的她，雖然完全素顏，但束起頭髮後，反而更顯清雅氣質，白皙淨嫩的肌膚亦水潤滿滿，完全難以相像她已年屆58歲。而當日心情大好的她，舉機自拍時，還於鏡頭前分別用廣東話以及普通話向大家祝賀新年快樂並送上飛吻。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

影片曝光後，網民紛紛留言大讚女神保養得宜，「女神好靚」、「獨特的美無與倫比」、「永遠的女神」、「優雅隨性的美」。另外，張曼玉社交帳戶標註了屬地在中國，估計她現正身在內地。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣