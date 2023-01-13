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【2023農曆新年】PMQ元創方不倒翁兔子任打任抱　免費換領「花開福兔」匙扣

休閒消費 11:43 2023/01/13

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熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

PMQ元創方今個農曆新年在地面中庭打造可愛互動的「春暖花開 福兔滿堂」賀年裝置。超過50隻大小不一的不倒翁兔子，造型飽滿圓潤招人喜歡。訪客可隨意拍打或擁抱兔子，來回搖晃牠也屹立不倒。場中設有三隻逾2米高的大型福兔，只要上前推動搖晃，台邊便會泛起活力光影，為遊人打氣。一起加入這快樂不倒的隊列，感受春日福兔帶來的癸卯年好運！在舉家團圓之際，和家人朋友一起感受福兔的可愛威力，沉浸在粉色繽紛的兔群中，歡聚打卡，感受新春的喜氣和正能量，祈願福兔帶來豐年好運。

換領「花開福兔」匙扣

活動期間，於PMQ元創方作任何消費，憑即日收據可換領由本地設計團隊Future Dept. x  COMING-SOON Studio製作的「花開福兔」匙扣及$50購物優惠券一張(即日至2月5日於A座地下服務中心換領），大年初一至初四更會於指定時間免費派發匙扣。

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「全家福．兔滿堂」網上有獎遊戲

農曆新年期間留意PMQ Facebook專頁，把與福兔合影打卡的「全家福」照片上載到Facebook的招募帖子中，標註兩位親友並回答問題，獲得最多Like數量的3位，即有機會獲得即影即有相機連相紙套裝乙份，讓你能隨時隨地與親朋摯友合影全家福！遊戲詳情及條款請留意PMQ社交平台的公佈。

記者:李越樺

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