【癌症殺手】超模始祖離世終年56歲　經理人公司證死於乳癌

▲ 超模始祖離世終年56歲，經理人公司證死於乳癌。

乳癌是本港女性癌症中第3號殺手，女士應好好關注身體健康。日前一代名模Tatjana Patitz傳出因罹患乳癌而離世的消息，其經理人公司亦證實死訊。眾多名人紛紛悼念，當中包括法國前第一夫人Carla Bruni-Sarkozy。

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本月11日，傳出第一代超級模特兒Tatjana Patitz逝世的消息，終年56歲。而其經理人Corinne Nicolas亦對外證實消息，並指Tatjana Patitz死於乳癌。

出生於德國的Tatjana Patitz於80、90年代活躍於模特兒圈子。她更曾參演著名歌手George Michael的MV，而且更是「老佛爺」Karl Lagerfeld旗下品牌的御用模特兒，亦曾登上雜誌《Vougue》封面，紅極一時。但當Tatjana Patitz婚後便淡出模特兒圈，專注於家庭生活。

然而當她的死訊一出，便引起不少名人紛紛於網上悼念，當中包括：法國前第一夫人Carla Bruni-Sarkozy、超模Cynthia Ann-Cindy Crawford等。法國前第一夫人Carla Bruni-Sarkozy於悼詞中形容Tatjana Patitz是超級模特兒中最具代表性的名字，更分享了她們於1987年為《Vogue》拍攝時的照片，以作悼念好友。

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乳癌初期大多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

本港臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾受訪，指出12個可能出現的乳房病變情形：

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她表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

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責任編輯：羅嘉欣