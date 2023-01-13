【明星豪宅】葉翠翠3千呎獨立屋裝潢有品味　巨型飯廳自設「迴轉壽司」氹囝囝

▲ 葉翠翠分享親子日常，又再令豪宅曝光。

前港姐葉翠翠於2017年離巢TVB，近年成功轉型成為親子KOL，翠翠不時於facebook專頁展示生活照，令其位處紅山半島近億獨立屋曝光，寬闊的空間加上大花園，讓3個孩子有充足的活動空間。

昨日葉翠翠於家中自製「迴轉壽司」，跟三名寶貝仔享受親子樂，讓家裡大飯廳曝光！

▲ 葉翠翠家裡飯廳超大！

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廿四孝媽咪

從照片所見，葉翠翠將3架玩具火車放置在餐枱中間，而路軌差不到成張枱咁長，「火車架」上佈滿各款的壽司，足見翠翠花盡心思氹3位「小王子」，當中她寫道：「在家都可以食迴轉壽司，佢哋開心到不得了」

不少網民紛紛留言大讚葉翠翠好有創意，更說翠翠獨立屋超大，當中留言包括「用3套先有咁長，一套成3舊～有錢係唔同啲既重點係要地方夠大」、「大戶人家的標配」、「整間翠翠迴轉壽司店」、「你屋企張台大過我個廳」，

不過亦有人指：「好聽既（嘅）就係母親既有心，唔好聽既就係響窮人面前曬命！」

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紅山半島獨立屋

葉翠翠一家五口居住的3層高獨立屋，為4房設計連花園、平台和天台。

翠翠家裡以白色作主要色調，客廳地板跟牆身都用上雲石紋舖砌，不少網民大讚翠翠佈置屋企豪華得來又有品味。

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家居變「遊樂場」

另外，寬敞客廳設有巨大玻璃櫃兼超大梳化外，翠翠更將大廳變成3位愛兒的「遊樂場」，可攏放滑梯、波波池外，當中還有射籃遊戲。

而翠翠亦花心思為3位「小王子」設計房間，由於獨立屋的樓底高達10多呎，翠翠為兒子訂造屋形雙層床，天花板更裝置宇宙星空的射燈。

另外，由於屋內設有大型私人花園，故夏天時翠翠於花園設置吹氣泳池，讓3位兒子游水消暑。

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