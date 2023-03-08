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【賽馬會】中聯辦副主任盧新寧晤馬會高層肯定貢獻　簽署兩份合作協議

政治 19:33 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

馬會和中聯辦今日簽署兩份合作協議。（馬會供圖）

馬會主席利子厚、行政總裁應家柏及公司事務執行總監譚志源今日拜訪中聯辦副主任盧新寧，獲對方肯定馬會長期以來對香港社會的貢獻，以及對內地慈善事業、馬匹運動與産業發展、香港與內地交流合作的大力支持。

馬會和中聯辦今日簽署兩份合作協議，以支援中聯辦未來三年為香港青少年開展體育、文化藝術、青年交流及實習，以及推動香港文化藝術團體的專業能力建設等項目。

盧新寧鼓勵馬會，繼續推動香港和內地體育、文化及青年交流，推進中外文化藝術交流中心建設，增強香港青少年的國家認同感和民族自豪感，爲香港由治及興注入更多「興」的動能。亦鼓勵馬會利用及發揮自身作爲國際級賽馬機構及世界級慈善團體的優勢，助力特區及國家發展。
 
馬會主席利子厚表示，作爲社區建設的中堅力量，馬會扎根香港、心繫國家，一直致力建設更美好社會，積極爲國家及香港發展作出貢獻。此次與中聯辦簽署合作協議，期待能讓更多香港學子親身感受中國式現代化進程，培養他們的家國情懷，從而在融入祖國發展進程中貢獻青年力量。

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責任編輯：林曉君

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