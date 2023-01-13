【食用安全】泰國網紅生食牛肉感染絛蟲　肛門排出2米長寄生蟲

▲ 泰國網紅生食牛肉後感染絛蟲，肛門排出2米長寄生蟲。

生食肉類有風險，泰國一名男網紅近日在網上拍片透露，疑因經常進食未煮熟的生牛肉而感染絛蟲，並在服下驅蟲劑後，從肛門排出2米長的寄生蟲，場面驚人。本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾受訪指出，大部分感染絛蟲的患者都沒有症狀，建議在進食肉類前要徹底煮熟。

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據《Thaiger》報道，泰國男子Amarit Chuetamuen經常在不同社交平台拍片分享生活點滴，而過去3年內他經常進食生牛肉，一個月內起碼有幾次會食這種肉，而他最喜歡是把生牛肉沾上泰式辣醬食用。

直至日前，他在服用驅蟲藥後，感到下身有不明東西滑落，其後從他的肛門內排出一條2米長的白色條狀長寄生蟲。Amarit表示，自己從未經歷胃痛或其他症狀，他並稱該條寄生蟲實為一條絛蟲，勸告喜愛生食肉類的人士要控制好食慾。

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醫生：徹底煮熟豬肉的溫度需達140度以上

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊，曾受訪指出，寄生在人體內的絛蟲最長紀錄達30多米。大部分感染絛蟲的患者都沒有症狀，有部分人會經常感到肚漲、肚痛、大便不暢通、容易嘔吐，亦有些人會開始消瘦，而有少部分人會在大便內發現蟲卵，或痾出整條蟲。

他表示，肉類方面以豬肉傳染絛蟲的風險為高；而免治肉在攪碎過程中，有機會將絛蟲也一併攪拌至其中，因此免治肉亦比整塊肉的傳染性為高。

他建議要將肉類徹底煮熟，如果是整塊肉烹煮，要燒到140度以上，若果是免治肉，也要燒到160度以上，才可以把蟲徹底消除。

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責任編輯：羅嘉欣