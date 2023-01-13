【讓座爭議】打工仔頭暈坐關愛座休息　不滿孕婦1個動作逼讓座似奉旨

▲ 放工後頭暈坐關愛座休息，被孕婦故意企前面不停摸肚，打工仔不滿被逼奉旨讓座。

讓座本是一種美德，不應成為道德勒索。有打工仔近日下班乘車時，因頭暈坐在關愛座休息，其間一名孕婦走到他面前，以手不斷摸肚示意，打工仔認為對方行為似乎強迫他讓座，故刻意「鬥氣」坐到下一站才下車。事後他發文慨嘆，有需要可以大方提出要求，不應向別人施加無形的壓力強迫讓座，「個觀感會好啲，而唔係好似奉旨咁」。

該名打工仔日前在連登討論區發文，指下班後感到疲累兼頭暈，遂坐在關愛座休息，接著一名女子走到樓主座位前不斷摸肚，樓主才發現對方為孕婦，

佢係着住件修身衫，都算係遮肚嗰隻，遠睇其實我真係唔多覺佢係（孕婦），直到佢行過嚟我面前我先至知道。

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樓主直言，孕婦走到關愛座前立即做出摸肚動作，令他非常反感，認為對方有意強迫他讓座，「好似畀緊一種無形壓力我，逼我一定要讓，我其實都好攰㗎」，因此當時未有讓座，「本身仲有一個站我唔介意企，但係我最後嘅選擇都係坐埋佢，我承認我係有少少鬥氣」。

他回想事件又指，一方面認為自己應讓座予孕婦，同時又不願「縱容」強迫他人讓座的道德勒索行為，如對座位有需求，可向他人直接表達。「即係其實就算你唔出聲，有時見到你真係有需要都會讓，但係唔好用埋啲暗示嘅表達方式，搞到我好似真係奉旨俾你逼走咁」。

帖文發出後引來網民熱議，不少人認同樓主的看法，「有需要可以出聲，等人知你想點」、「唔使自責，關愛座係畀有需要人士，唔一定大肚婆老人家坐，你其實都係」；亦有人認為事件或屬誤會，「大肚婆扶住個肚、摸住個肚好正常咋下？一定係做畀你睇？」、「佢摸下個肚，代表佢摸下個肚，你諗多咗，真係有需要就會出聲同你講」。

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責任編輯：羅嘉欣