【新冠肺炎】檢測Ct值35或以上一律界定為陰性　下周一起生效

▲ 檢測Ct值35或以上一律界定為陰性，下周一起生效。（資料圖片）

政府今日（13日）公布，由1月16日起調整新冠病毒核酸檢測結果的判定標準。由該日起發出的檢測結果，除作為臨床診斷用途外，如檢測Ct值為35或以上，會一律被界定為陰性。

因應疫情發展，加上考慮到新冠病毒核酸檢測結果Ct值達35或以上的個案一般傳染性極低，衞生署衞生防護中心在評估相關風險後，決定由1月16日凌晨0時起，不再把核酸檢測結果Ct值達35或以上的人士列作確診個案。因此，有關人士不會獲發隔離令（即不用進行家居隔離，亦不會被安排進入社區隔離設施）。政府發言人表示，這將有利整體社會進一步復常。

所有由1月16日起發出的檢測結果，不論是否於1月16日或之前進行採樣，均會採用調整後的判定標準。調整後的判定標準同樣適用於在社區檢測中心／檢測站進行的免費及自費檢測，其中自費檢測的陰性證明可用作跨境等用途。

衞生防護中心已就上述調整通知獲政府認可的私營醫療檢測機構作相應改動，以落實安排。

政府發言人表示，就1月16日前經核酸檢測確診而Ct值達35或以上並仍然持有有效隔離令的人士，衞生防護中心會於1月16日中午前透過電話短訊通知他們無需繼續隔離，並同時取消他們的隔離令。政府亦會安排身處隔離設施的相關人士有序地離開。隔離人士如未有接獲衞生防護中心的主動通知，則須按照隔離令的原定指示繼續隔離，直至他們在檢測陽性後第4天起連續2天取得快速抗原測試陰性結果為止。

另外，快速抗原測試不會有Ct值，靈敏度亦比核酸檢測低，快速抗原測試呈陽性時其病毒量較高。故此，所有經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」呈報的快速抗原測試陽性個案仍須按照隔離令的原定指示繼續隔離。

發言人提醒市民及旅客，他們可到認可醫療檢測機構（包括社區檢測中心／檢測站）進行自費檢測，以取得檢測結果證明作出行之用。現時，所有從香港入境內地的人士必須持有列明為陰性的自費核酸檢測結果。如結果為陽性（即Ct值35以下），則不論其Ct值為何，他們均不能進入內地。

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記者：黃穎津