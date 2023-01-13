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曾比特一向勇於大膽嘗試　爆炸頭Mike音樂路上不斷尋求突破

娛樂 12:14 2023/01/13

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新生代歌手曾比特（Mike）在昨日（1月12日）現身尖沙咀出席連鎖餐廳宣傳活動，也是Mike首次以該餐廳任代言人人份出席公開活動。

該餐廳特別以他的招牌爆炸頭形象推出特式飲品，Mike表示：「我一向非常喜歡懷舊冰廳，多款地道特色滋味包含香港人的一種情懷。」

他指該餐廳揉合傳統與創新的新菜式，跟他一樣肯作出大膽嘗試：「這種不斷尋求突破的精神正正與我音樂路上的追求不謀而合，所以我對於能夠擔任該品牌代言人感到十分榮幸。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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