曾比特一向勇於大膽嘗試 爆炸頭Mike音樂路上不斷尋求突破 娛樂 12:14 2023/01/13 分享： 分享： 熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 新生代歌手曾比特（Mike）在昨日（1月12日）現身尖沙咀出席連鎖餐廳宣傳活動，也是Mike首次以該餐廳任代言人人份出席公開活動。 該餐廳特別以他的招牌爆炸頭形象推出特式飲品，Mike表示：「我一向非常喜歡懷舊冰廳，多款地道特色滋味包含香港人的一種情懷。」 他指該餐廳揉合傳統與創新的新菜式，跟他一樣肯作出大膽嘗試：「這種不斷尋求突破的精神正正與我音樂路上的追求不謀而合，所以我對於能夠擔任該品牌代言人感到十分榮幸。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【聲生不息】林子祥回味昔日香港樂壇盛世 阿Lam念離世好友：他們的音樂永留心裏 15:49 2022/07/10 【聲生不息】林子祥回味昔日香港樂壇盛世 阿Lam念離世好友：他們的音樂永留心裏 【聲生不息】曾比特+炎明熹+劉惜君合體唱跳 萌爆Gigi搞笑謂期待失戀 17:46 2022/07/03 【聲生不息】曾比特+炎明熹+劉惜君合體唱跳 萌爆Gigi搞笑謂期待失戀 【聲生不息】曾比特《造星II》造型與高志森撞樣 Mike錯誤電爆炸頭反逆轉星途 11:08 2022/06/13 【聲生不息】曾比特《造星II》造型與高志森撞樣 Mike錯誤電爆炸頭反逆轉星途 你可能感興趣 【聲生不息】林子祥回味昔日香港樂壇盛世 阿Lam念離世好友：他們的音樂永留心裏 15:49 2022/07/10 【聲生不息】林子祥回味昔日香港樂壇盛世 阿Lam念離世好友：他們的音樂永留心裏 【聲生不息】曾比特+炎明熹+劉惜君合體唱跳 萌爆Gigi搞笑謂期待失戀 17:46 2022/07/03 【聲生不息】曾比特+炎明熹+劉惜君合體唱跳 萌爆Gigi搞笑謂期待失戀 【聲生不息】曾比特《造星II》造型與高志森撞樣 Mike錯誤電爆炸頭反逆轉星途 11:08 2022/06/13 【聲生不息】曾比特《造星II》造型與高志森撞樣 Mike錯誤電爆炸頭反逆轉星途 曾比特 歌手