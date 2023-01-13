【迪士尼2023活動】華特•迪士尼與米奇老鼠銅像今年10月推出　《魔雪奇緣》園區模型及細節曝光

▲ 《魔雪奇緣》園區模型。（陳麗娜攝）

迪士尼迷翹首盼望的全新「魔雪奇緣世界」新園區，將於今年下半年開幕，今日（13日）迪士尼公布園區細節及設施模型，包括園區最高點的最高點「北山」、安娜曾於《魔雪奇緣》中與漢斯王子共舞並合唱的鐘樓，每小時鐘樓也會響起電影內的配樂、主題過山車「雪嶺滑雪橇」坐位的模型。園方又新公開園區職員配合園區設計的制服。

迪士尼首次公布樂園創辦人華特•迪士尼與米奇老鼠的銅像將於今年10月推出，新銅像將命名為「創夢家」，將致敬迪士尼樂園的起源故事。

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另外，由3月1日起迪士尼角色如米奇老鼠、唐老鴨等，將以新慶祝主題服飾亮相，並與久未出現的角色參與「米奇與好友歡聚慶典」。

為配合新春兔年，由1月18日起，遊客可在迪士尼動畫廊繪畫幸運兔奧斯華。系列主題的商品將於1月16日陸續上架，包括收藏襟章、米奇與好友杯子、T恤、頭箍及項鍊等，售價由79元至1,999元。

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記者：陳麗娜