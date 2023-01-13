【學到老】公公學識用智能手機彷如回春 孫女協助修理中毒手機揭秘密

▲ 公公活到老學到老。

現在幾乎每人都有智能手機，連老人家都機不離手！有女生在網上發文指，日前公公的智能手機中毒，請她幫忙處理，沒想到揭發驚人的秘密，手機裡充滿了AV」。而最令她震撼的，是公公竟然用Facebook偷看其朋友的比堅尼照片，女生笑言「我真的不知道該氣還該笑」。

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女生在台灣論壇「zuvio」發文表示，70歲的阿公身體不是很好，去年幫他買了智能手機並且仔細教學使用方法後，阿公現在已經可以熟練使用Google和YouTube，每天也像年輕人機不離手，阿公早前手機中毒，叫她回家幫忙處理手機的問題，她一打開app竟看到一堆色色影片和自己好友的火辣照片，非常震撼。

女生更從搜尋紀錄發現，阿公會Google「18禁」的網頁，甚至懂得開設戶口觀看，她打開了阿公的facebook，發現竟然是自己閨密的頁面，「就是比堅尼很火辣那種，相簿裡也有我朋友照片，只能說我阿公好色啊」，女生笑稱，

都快不行了，還能這樣欣賞。

重點是我朋友常來我家，整個感覺都不對勁。

網友在文章下留言，大讚阿公「有活力、懂玩」「只能說男人不分年紀都很色」「色色有動力！」「阿公不管幾歲都是真男人」。不過都有網友認為，阿公可能誤點了「彈出廣告」導致手機中毒。

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責任編輯︰王明芳