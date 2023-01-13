【濕疹煩惱】17歲少年濕疹突惡化港媽陪求醫　醫生要求單獨面診揭背後煩惱

▲ 健碩少年濕疹嚴重母陪求醫，醫生要求單獨面診斷成因。

有時心理的問題會反映於皮膚之上。一名17歲少年濕疹問題嚴重，除了皮膚變紅變腫外，更會冒出「黃水」。母親陪同兒子一同前往求醫，然而醫生卻要求單獨會診，最終能正確斷出成因，少年的皮膚問題亦得以改善。

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日前，皮膚科醫生葉榮根於其個人社交平台上以「十七歲少年的濕疹」為題發文分享病例指，少年自8歲起已有濕疹，但情況輕微，所以一直也沒有看醫生治療。可是近兩個月，少年的濕疹問題嚴重惡化，而且更會令他的右邊膝後變紅變腫，更有「出黃水」。

而急症室醫生曾給予少年服用了一星期抗生素加外用類固醇，可是情況卻更差，「出黃水」的情況愈發嚴重。

在葉醫生面診的期間，少年的母親卻不斷代為「搶答」，面對如此情況葉醫生也只可要求母親安靜，「讓兒子講想講的」，及後更只單獨與少年面診。

葉醫生指，當天與少年面診了40分鐘，建立了信任，少年始道出自己的心理問題，指

跟母親妹妹同住，父親早已離家獨居，母親又有新關係。而且學業追不上，又有做散工賺取零用，於是壓力更大，試圖早日離家。

少年面對著極大的心理壓力下，終令濕疹問題加劇惡化。而葉醫生就此情況，則用簡單抗生素、抗組織胺、外用非類固醇、滋潤膏、沐浴油等作「外在治療」。更勸勉少年暫停了部分工作並放開束縛，抒發心中鬱結。葉醫生指，少年現時秩皮膚問題已康服了80%。

葉醫生更指

病人濕疹突然惡化，不少都有故事。可能關乎家庭、學業、朋友關係，甚至藥物上癮等。

▲ 皮膚科醫生葉榮根。

文章獲「葉榮根醫生Dr Ip Wing Kin」授權轉載，原文見此。

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責任編輯：羅嘉欣