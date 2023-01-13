【明星豪宅】何雁詩鄭俊弘湊仔晒大埔千呎豪宅　6億豪門千金設私家錄音室

▲ 何雁詩與鄭俊弘經常在社交平台分享在家湊仔片段，讓他們的逾千呎愛巢曝光。

90後富家女何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）於2020年11月結婚，去年6月誕下兒子鄭讚廷（Asher）。榮升新手媽媽的何雁詩有仔萬事足，經常在社交平台分享湊仔片段，近日兩夫妻先後拍片分享在家湊仔的影片，清楚見到千呎豪宅的裝潢。

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何雁詩在社交平台分享在窗邊餵奶的影片，又扮兒子有時嘔奶的搞笑畫面，她以英文留言發表新手媽媽心聲︰「做媽媽的真正掙扎，養育一個BB需要很多愛與耐性，有時會很累，但看到他愈來愈大、愈來愈高總是很美好。我喜歡在奮鬥中找到幽默感，這讓挑戰變得更加愉快。」而另一條片見到Stephanie和Fred陪伴兒子玩耍，Stephanie努力逗兒子笑，Fred則抱B傻笑。Stephanie留言感慨道︰

為人父母意味著是一個餵奶、洗奶樽、洗衣服、換尿片的循環，這可能很累，但正正是這些時刻，讓這一切都變得值得！兒子的笑聲讓我從洗手間跑出來看看是怎麼一回事，看到他正幸福地躺在爸爸的懷裡，我還以為我才是你較喜歡的人？

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李丞責曾上門睇風水

影片中可見他們坐在梳化上，身後是一個綠白色的櫃，成為了他們的日常打卡位，其實這個位置是兩夫妻最近才改動過。兩年前他們上TVB節目請來玄學家李丞責到其愛巢睇風水，千呎大宅因此首度曝光。

▲ 何雁詩與鄭俊弘去年誕下兒子Asher成為新手爸媽。（IG影片截圖）

他們位於大埔的單位有三房兩廳，一家三口居住空間非常充足。家居風格簡單、實而不華，而闊落客廳景色開揚，居高臨下，並有空間放置健身器材，包括一部跑步機，近大門前的牆身就放置了多幅兩人甜蜜婚照及生活照。

換走巨型梳化

大宅內有間房是兩人特意打造的私人錄音室，有齊結他、琴、混音器材等樂器，現時兩人亦不時在錄音室內拍片Jam歌。而錄音室窗外對著大片山景，充滿靈氣，寫歌都特別有靈感。

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節目中李丞責師傅對兩人的愛巢評價正面，惟獨指廳中的巨型梳化是最大家具，聚氣最多，並放在正前年牛年東南位，或容易有血光之災、吵鬧、生病、是非等，鄭俊弘也向師傅請教如何化解。而近一年已見到該位置已作改動，換成小梳化及添置了一個大型綠白色儲物櫃。

自小住獨立屋

身為獨生女的何雁詩，自細萬千寵愛在一身，父母栽培打高爾夫球，並參加《超級巨聲》入行，當時多次被發現有司機接送出入TVB。有指何雁詩爸爸做物流生意，內地及海外都有分公司。一家居於大埔滌濤山獨立屋，身估計超過6億，何雁詩結婚過大禮時，就讓6,000呎何家大屋曝光。

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責任編輯︰王明芳