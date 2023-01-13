【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷

▲ 何啟華、黃子華、楊偲泳合作《毒舌大狀》。

黃子華主演的《飯戲攻心》成史上最高收港產喜劇，旋即在賀年檔再有新戲《毒舌大狀》上畫，今次子華領軍何啟華（Dee）、楊偲泳、廖子妤、王丹妮等，在過年過節上演一場法庭洗冤錄，帶來一齣著重劇力的賀歲片。黃子華今次亦如個人演技騷，有大快人心的演出，已封神級的子華，亦形容如鬼上身般過足戲癮！

《毒舌大狀》有一個特色，就是演員對白特別多，真正的唇槍舌劍。子華認同：「一般港產片，就算法庭戲都好少那麼多對白，但今次又不同舞台劇，沒有很長排練時間，所以每次開工要花很多工夫，每場戲都十幾頁對白，一日記唔晒，平時食飯看我沒甚麼，其實已在背著，要不斷地累積記憶。」

子華又指：「這角色技術上另一難度，是有大量法律用語，節奏要掌握得很好，否則觀眾不知你單case講甚麼。雖然如此，幸好今次劇本好，演出時不會困擾如何去救戲，照著劇本做，不損害它已很好看。」

▲ 子華、Dee、偲泳分享拍攝點滴。（攝影：越玲瓏）

子華為新演員破冰

阿Dee和偲泳作為電影界新人，對著子華神坦言總有多少緊張。戲中演初出茅廬滿有熱誠的新晉律師，要展現強大氣勢，她笑言：「其實我本身沒有氣場，所以都好驚，幸好子華、君豪哥都好好，十分照顧我，另外，導演找來一位法律界女前輩作顧問，基本上我是以她為藍本演出。」

阿Dee演律師行的「師爺」，他曾經考慮看黃子華在《男親女愛》的角色做參考，最後發現用不著，只能靠導演的指引去演出。

他承認子華是自己偶像，故合作拍戲，一定會緊張。「對過戲後，更知道自己功力未夠，但他很好，知道我們緊張，會用方法去破冰，令大家更親近，熟絡了之後，大家拍攝更有默契。」

子華插口道：「唉，我是為工作，其實我對你們的私生活一點不興趣，但當時要扮到好八公，『點呀，ERROR有乜料爆？你咁靚女，有冇有錢佬搵你？』要做這些事情，其實我真的不感興趣，現在工作完了。可以各行各路。」

偲泳則笑指：「以前看《男親女愛》、《絕代商驕》、《棟篤神探》、《My盛Lady》等，大家對子華哥有既定形象，會想私下是否也好funny，他的確是好好人，常請我們食晏萬歲，我們好想聽他分享別人秘密，好搞笑，我們邊食邊聽，像聽故仔。」Dee附和：「平時俾錢都冇得聽！」

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戲中壓軸的法庭戲，子華有場一take過的獨腳戲，熱血激昂，他揚言是盪氣迴腸，伸張正義，自覺演得好滿意。總結去年，黃子華稱無論是《飯戲攻心》、《毒舌大狀》及舞台劇《最後禮物》都是一世人難得遇上的好角色。

拍好戲如畀鬼責

他分享：「《飯戲攻心》拍完，一些識了幾十年的同學，都說子華原來你識做戲，不是我識了幾十年的子華。《最後禮物》都是很特別，自己好幸運，好角色是否輪到你，編劇是否寫得好，出來會否好睇，我們都好被動，去年竟然接了三部非常難得角色，好開心！」

他更形容有好角色降臨如「畀鬼責」。「像鬼上身咁難，我成世都未試過鬼上身，或畀鬼責都好，你話想接著一年想畀鬼責，但好多時責了隔離又不責你，就是這種過程，去年責了三次，《最後禮物》更責了50場，責到死去活來。《毒舌》又是一世人先得一次機會的角色，這可說是阿爾伯仙奴的角色，好在他不識中文，才降臨在我身上。」

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問三人有否如主角一樣有過伸張正義的經歷？子華說起「慘痛」成長回憶：「我小學二年級已挑戰權威，那時有個靚仔老師代課，以為靚仔就恰得過，當時老師在派校刊，我不知為甚麼丟了在地，跟著放學要去教員室，那時準體罰，他就打我隻手，當時教員室有廿個老師，他打到我跪在地，因為太痛，小朋友就想避，又在地翻滾，他就一直打。」

子華笑道：「由那日便知道，靚仔給你東西一定要接，不要丟，我都不知為何要挑戰權威，一來他是老師，另外靚仔本身就是權威，我到今日還回味那廿幾個老師看著一個小朋友翻滾，唉，已是一個年代過去。」

據理力爭

Dee則指自己都有據理力爭的經驗。「參加《全民造星》都算吧，其中有集，別人說是節目效果，其實不是，那次因為我們有些人跳得差，花姐出來鬧我們，叫我們全部不要跳，那刻覺得大家一齊玩這遊戲，為何有一兩個人跳得不好，就叫所有人不要跳，既然如此，那就全部不跳吧，我那時便會做這些事。」

子華即道：：「所以你便在ERROR，不是MIRROR囉，你明不明？跟靚仔一樣。」Dee扮哭道：「我明啦...差少少入了MIRROR，你不要再問我，我好傷心...」

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偲泳也指自己有硬淨的時候：「我是有打排球的，而打波的女孩子，尤其打街場的，通常會粗魯些，有話直說，如果球證吹錯分，或同對方球員有爭拗，我們真是會為得分和自己球隊出來頂撞，有那種方家軍（戲中角色）影子出來。」

子華嘆氣：「你是為公道，阿Dee又是為公道，我就真是唔知為乜，所以只要認為是公道，就要去做。」

髮型： @Helen @mobius_hk（子華）、Nickienick@orient4（Renci）

化粧：何里玉necole yung（子華）、carmencmakeup（Renci）

服裝：All in Weekend MaxMara（Renci）

場地：富豪九龍酒店

記者：陳家昌