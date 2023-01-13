  • 24°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 14:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綑綁銷售】街市海鮮檔套餐吸客　$100有齊魚蝦蜆網民大讚：抵買

食用安全 14:17 2023/01/13

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

街市海鮮檔套餐吸客，$100有齊魚蝦蜆。

街市購物，花多眼亂！有海鮮檔檔主便趁機推出海鮮套餐，標榜以100元的價錢，有齊魚、蝦、帶子和蜆，既為市民解決選擇困難症外，亦可趁機速銷。事件曝光後，不少附近街坊大讀檔主食腦之餘，又指「一家便宜兩家著」，不過，有網民則認為平與貴，視乎檔主的海鮮是否新鮮。

最新影片:

一名男網民早前在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」中發帖，上載了一張樂富街市一海鮮檔相片，分享店主以「$100套餐」作招徠吸客，一百元的價錢便可以買齊一條倉魚、半斤海蝦、5隻帶子和半斤大蜆；又拍片強調全由檔主「新鮮執好」，才放入膠袋或筲箕。事主亦留言補充指：「全部嘢都係新鮮， 條魚都好生猛」；又指過去亦曾試過光顧該檔的長腳蟹套餐， 讚美道：「蟹好新鮮，包清洗，包切，拼盤出」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

帖文曝光後，隨即引來熱議。有網民大讚檔主「食腦」、雖然是綑綁銷售，但至少「明碼實價童叟無欺」，而且價錢划算。不過，有網民則擔心套餐海鮮未必新鮮，「過身海鮮?」、「咁平。死？」，有人則指只要花時間格價，買「平靚正」海鮮絕非難事。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】街市$90買5隻蟹驚見藍殼　海鮮專家李彩華解構食用風險
17:59 2022/11/28
【食用安全】街市$90買5隻蟹驚見藍殼　海鮮專家李彩華解構食用風險
【魚目混珠】港男大埔街市買紅衫魚　慘被換死魚：回家條魚變咗盲俠
16:02 2022/11/29
【魚目混珠】港男大埔街市買紅衫魚　慘被換死魚：回家條魚變咗盲俠
【街市買餸】港媽街市付$500買魚被當$100　檔主拒找贖街坊教一招自保
12:38 2023/01/04
【街市買餸】港媽街市付$500買魚被當$100　檔主拒找贖街坊教一招自保

你可能感興趣

【食用安全】街市$90買5隻蟹驚見藍殼　海鮮專家李彩華解構食用風險
17:59 2022/11/28
【食用安全】街市$90買5隻蟹驚見藍殼　海鮮專家李彩華解構食用風險
【魚目混珠】港男大埔街市買紅衫魚　慘被換死魚：回家條魚變咗盲俠
16:02 2022/11/29
【魚目混珠】港男大埔街市買紅衫魚　慘被換死魚：回家條魚變咗盲俠
【街市買餸】港媽街市付$500買魚被當$100　檔主拒找贖街坊教一招自保
12:38 2023/01/04
【街市買餸】港媽街市付$500買魚被當$100　檔主拒找贖街坊教一招自保
健康問題 海鮮 Facebook群組 香港

最高瀏覽

【因為愛情】港姐胡家惠啞忍丈夫偷食　一度想自殺全靠女兒勇敢活下去
12:57 2023/01/12
【因為愛情】港姐胡家惠啞忍丈夫偷食　一度想自殺全靠女兒勇敢活下去
【娛圈喜事】何傲兒家姐何傲芝嫁入豪門做少奶　蕭正楠舊愛曾疑炮轟黃翠如
14:26 2023/01/12
【娛圈喜事】何傲兒家姐何傲芝嫁入豪門做少奶　蕭正楠舊愛曾疑炮轟黃翠如
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行
10:41 2023/01/12
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行