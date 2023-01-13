【綑綁銷售】街市海鮮檔套餐吸客　$100有齊魚蝦蜆網民大讚：抵買

▲ 街市海鮮檔套餐吸客，$100有齊魚蝦蜆。

街市購物，花多眼亂！有海鮮檔檔主便趁機推出海鮮套餐，標榜以100元的價錢，有齊魚、蝦、帶子和蜆，既為市民解決選擇困難症外，亦可趁機速銷。事件曝光後，不少附近街坊大讀檔主食腦之餘，又指「一家便宜兩家著」，不過，有網民則認為平與貴，視乎檔主的海鮮是否新鮮。

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一名男網民早前在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」中發帖，上載了一張樂富街市一海鮮檔相片，分享店主以「$100套餐」作招徠吸客，一百元的價錢便可以買齊一條倉魚、半斤海蝦、5隻帶子和半斤大蜆；又拍片強調全由檔主「新鮮執好」，才放入膠袋或筲箕。事主亦留言補充指：「全部嘢都係新鮮， 條魚都好生猛」；又指過去亦曾試過光顧該檔的長腳蟹套餐， 讚美道：「蟹好新鮮，包清洗，包切，拼盤出」。

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帖文曝光後，隨即引來熱議。有網民大讚檔主「食腦」、雖然是綑綁銷售，但至少「明碼實價童叟無欺」，而且價錢划算。不過，有網民則擔心套餐海鮮未必新鮮，「過身海鮮?」、「咁平。死？」，有人則指只要花時間格價，買「平靚正」海鮮絕非難事。

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責任編輯：羅嘉欣