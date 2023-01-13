【東張西望】港媽信奉神秘宗教性情大變　開光飲符水2年捐獻20萬元

▲ Ricky媽媽誤信神秘宗教，確實令子女擔心！

不少人都有宗教信仰，如果你家人信奉的宗教是充滿神秘，相信作為子女一定很擔心！昨晚(12日)《東張西望》報道，有港人母親疑似誤信邪教，不但「定期進貢」更性情大變，令兒子非常擔心，「愈聽愈奇怪，媽咪每星期俾1、2千，希望媽咪醒一醒。」

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據《東張西望》報道，事主兒子Ricky表示，媽媽2年前經遠房親戚認識上佛堂，成為信徒後性情大變，

透過一名遠房親戚認識上佛堂，初開始的時候，媽媽到該佛堂只係食齋，聽道理，最近開始傳道方式叫親戚、家人上佛堂，我哋有問媽咪，你上咗呢個佛堂咁耐，係咩教？佢話：『我哋唔講咩教嘅…』

雖然連個名都唔講得，但據Ricky所講神像有好多，而且媽咪由以前一星期去一次，最近更要一星期去三、四日，變得好沉迷，

佛堂有好多唔同嘅神像，佢同我哋形容有彌勒佛、天上老母、濟公，仲有唔知咩神像，屋企人擔心佢，佢成日都好沉迷咁，好似唔上去唔得嘅，好似身痕咁樣，嗰啲神像、物件俾人開光，但係我聽我媽咪口中講就係『原來人都可以開光嘅！』開光就可以得道…

Ricky指媽咪入教之後，愈來愈古怪，愈沉迷，捐獻更愈來愈多，

佢話『上到去會見到佛光』，吓！見到佛光，聽完我哋都唔知佢講咩佛光，佢哋會開壇，俾啲符水佢飲，咁就變得愈聽愈奇怪…每個月初一、十五都會叫俾封利是，每星期俾一、兩千，呢兩年應該都有十幾二十萬！

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直擊神秘佛堂

《東張》走訪位於荃灣的神秘佛堂，招牌竟是一間實業公司，甫入去同一般寫字樓差不多，信徒帶他們入了其中一間房，而房間的中間放了一尊孔子像，四周則擺了畫像同經文，並要求他們先向孔子像鞠躬，有一名身穿綠色衣服的女信徒，指這裡叫「孔子殿」，

我哋通常比較人少嘅時候我哋就會喺呢到，我哋仲有個好大嘅地方！呢度有萬幾呎，開咗成10年，通常我哋唔接待未開光嘅朋友嘅，我哋係拜明明上帝，保佑呢個宇宙，一個主宰，我哋在道場就叫『老母』，呢個母係一個直心，然後有一個圈。

天堂開戶口

《東張》拜完孔子後，該信徒便帶他們去一個食齋的地方，信徒先向他們解釋什麼是開光，

我哋要食一日齋，上天規定，同埋要俾功德費，功德費即係上天先佛規定嘅，開光即係天堂上嘅戶口，你要擺啲錢落去都係佢嘅意願，但呢個只係一生人一次，有一份表文呈報畀上天，上天拎住呢份表文就會幫你登記，你功德費幾多錢，就等於功德銀行有幾多，去寺廟拜神就只係求心安，所謂嘅開光，我哋每個人身上都有靈光，只不過我哋唔記得咗，呢個佛堂同天堂係最接近嘅地方，最重要一樣嘢係可以躲災避難，改變命運，天堂嗰個運。

聽落相當犀利，但據講開光過程一樣好神秘，因信徒發了毒誓，所以不能向外人透露有關「三寶」的事情，

去到會俾三寶你，攞三寶前就發個毒誓，之後就熄燈，係熄燈發毒誓，之後開番燈就會講『呢三寶俾咗你之後就唔可以同人講』，所有上去開光嘅人都要發毒誓，到死嗰日瞓落棺材都唔可以話俾人聽。

而《東張》多次追問什麼是「三寶」，該信徒都不願透露，最後嘗試上網搜尋，卻發現道者發下毒誓，『會要求求道者發毒誓：『…若有洩漏三寶、欺師滅祖，會遭五雷軍頂…』難怪沒有人肯講，原來洩露了會五雷軍頂…

死後身體不會僵硬

該信徒更指信者過身後，可以直達天堂，身體會有神奇變化，不會硬會軟，

如果你係開咗光，你(死)嗰日唔係牛頭馬面嚟接引你，係仙佛菩薩嚟接引你，所以走咗你會好開心好舒服，所以你身體唔會硬，嗰個屍體啱啱喺雪櫃攞出嚟，都會係軟嘅…

該信徒續指，不是人人都可以信，如果是殺生漢，他們不可以求道，例如；開蛇店，身體有殘缺，冇咗隻手、冇咗隻腳，不是一個正常人，因為他們會負擔唔起…

道親比親人更親？

這班信徒會互相稱呼「道親」，遇到困難會互相幫忙，

其實開咗光之後，呢個「道親」比自己嘅親人仲親，所以好多人鍾意返嚟佛堂，其實我哋人相處係好疏離…

Ricky媽咪是典型例子，上了佛堂之後，媽咪同家人的關係變得疏離，只要子女講這個地方不好，她就會鬧返子女轉頭，

『呢個地方有咩唔好？』佢基本嘅分析都冇咗，因為俾人長期洗腦，周邊朋友聽到都話呢啲地方呃人，唔好去，但佢都唔聽…

爭拗裂縫中洗腦

據臨床心理學家張傳義博士，「呢啲組織會嘗試取代埋你一啲人際關係，包括令你覺得同屋企人關係愈來愈疏遠，令到你同朋友愈來愈唔啱傾，反而呢個組織啲人愈來愈親密，好好傾，令到你同屋企人多咗好多爭拗，之後會趁住呢啲爭拗嘅裂縫，容易滲入去。」

該佛堂以實業公司包裝，樓下連水牌也沒有，不過保安亦留意到經常有人出入，保安表示大陸唔開放，疫情至今少了人來，

以前就多人，見到多數係啲女人同師奶多。

而網上搜尋該實業公司背景資料，發現有一間名稱相同，有商業登記，位置同一區，不過位於不同大廈，似乎不是同一間。另外，在網上找到疑似係信徒嘅網友分享，

他們傳教是層壓式推銷，專找親戚朋友同事下手，上佢哋佛堂食齋，第一次就笑臉迎人叫你加入，你可以推佢遲吓認識清楚先，但千祈唔好再次上去，再去如果唔入教的話，嗰啲道親會背後唱你，話你嚟白食，大種乞兒，而且藐咀藐舌，面色好難睇。」唔入教唔可以上天堂，仲用人情壓力威迫，佢哋梗係要發毒誓啦！唔見得光嘛！驚報警拉佢…

Ricky希望媽咪會清醒一點，因為身邊的人都是出於關心她，分析了這個宗教是怎樣，他希望透過《東張》可以話俾其他人知，「可能我媽咪係其中一個受害者，希望其他人睇到都會諗一諗囉！」

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責任編輯︰王明芳