【職場哲理】職場上有種人有點小聰明 偶爾被接納意見便認定可「飛起」上級

▲ 不僅需要小聰明，更需要大智慧。

年輕人因為有人誇他有點小聰明而沾沾自喜，令他辦起事來，更加信心滿滿的。表面上看，當然是一件好事，但直至到年輕人信心超了標，小聰明沖昏了頭腦，辦起事來就處處碰壁。

「你以為自己有幾巴閉？你只不過有點小聰明，係唔夠用嘅。」曾經誇他的人，忽然一夜變臉，叫他由天堂跌落地獄，年輕人頓時懵了：前一陣子，你還誇我有小聰明，怎麼今天就說小聰明誤我呢？」人人都有「小聰明」，它就像儲錢入豬仔錢罌，積穀防饑，不怕捱餓，且有瓦遮頭，但都只能夠應付平日的正常開支，一旦面臨大困境，儲在豬仔錢罌內的小聰明，就遠遠不夠用。

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譬如說，你可以用很多藉口去逃學，老師們都會選擇相信，不過，一旦去到考試試場，就要見真功夫了；又譬如你走入職場，跟住上級一起有一條team的同事，工作上你偶爾提出一些小意見，被上級接納，就會覺得自己很有貢獻，貢獻多幾次，就認定可以「飛起」上級，自己孭起一條team。不少人會覺得自己只要有點小聰明，就已足夠在這個世界立足，或許他們是對的，但要推動這個世界不斷向前，我們不僅需要小聰明，而且需要大智慧。

去哪裏找擁有大智慧的人？「其實，都在我們身邊！累積夠小聰明，且懂得把小聰明過濾提煉，便成大智慧。」智者如此勸勉那位年輕人。