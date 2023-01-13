【有種好男人】古天祥自學金屬雕刻獲名錶垂青　當年廣告數量：拍得住MIRROR

▲ 混血男模古天祥2002年入行，當年受廣告商的歡迎程度可說是空前絕後，十多年間，幾乎每小時的電視廣告時段都可以見到Carlos數個身影，不得不說是廣告界的寵兒。

你可不懂得古天祥的名字，但也總會看過他在電視上的演出，換上咩洋名Carlos大概有些印象，這位混血兒在2002年開始曾經是本港模特兒界的大紅人，接拍的廣告數量多得直迫今時今日的MIRROR。

到了今天，他又多了一重身份——金屬雕刻師，有這份能耐除了本身擁有的繪畫天份外，當然更如他所說還有賴於全球最大的教學頻道YouTube，憑著一番毅力自學成功。

在大專修讀心理學的Carlos，踏入模特兒的路非常簡單，讀書期間朋友介紹往香港電台拍攝劇集，雖然並不成功，但反而被模特兒公司看中，時為2002年，誰料到命運就此改寫，受廣告商的歡迎程度可說空前絕後。

十多年間，幾乎每小時的電視廣告時段都可以見到Carlos數個身影，不得不說是廣告界的寵兒。

健談的Carlos笑著地說：「那個時候我拍得住今天的MIRROR﹗哈……當時是小伙子心態，不懂得世面，你找我拍廣告，我覺得不外如是。反而你們不找我，我才覺得不開心，不過，現在回望方覺得當時的自己很是厲害。」

及後，Carlos有兩年時間飛往不同國家當模特兒，台灣的一間公司甚至看中他簽約成為演員，隨後被王維基的HKTV羅致旗下，可惜的是電視台開不了，雖然作品無緣面世，但熱愛演戲的心更是濃厚，之後轉戰TVB直至今天。

▲ Carlos常言「雕刻、雕heart」就是用個心來做，因為每下一刀都沒有回頭和修改的餘地，有很大壓力，沒有錯的空間。問到會否雕刻首飾？他說不會，因為市場上太多人做。對自己的作品，他從不感到滿意，他說：「要keep住不合格的心態，若果自滿，打後的創作就沒有進步的空間了。」（攝影：湯致遠）

YouTube師傅教學

至於Carlos緣何由演員走到成為金屬雕刻藝術家？不得不說是因為演員這一份不固定的工作。

他說，模特兒和演員有一種共通點，就是繁忙時候忙得不可開交，空閒時可以休閒得要命，所以一直以來想找part time將時間打發，奈何的是沒辦法做待應或裝修。

Carlos回憶稱：「從小的我就喜歡Harley-Davidson電單車，還記得30歲的生日時，就買了一架給自己當生日禮物，適逢歐美當地流行將Harley-Davidson電單車的金屬外殼進行雕刻，我詢問後得知要數千美元，加上運費就更是昂貴，於是心生一計何不自己動手去做？」

▲ 現正為Franck Muller的兩枚腕錶進行雕刻，約在3月中會完成，到時會聯同品牌作慈善拍賣。Carlos興奮地說：「能夠得到國際著名品牌的邀請合作，可說是達成了人生的一個小心願，期望日後可與更多品牌合作。」（攝影：湯致遠）

於是Carlos就登上全球最大的教學頻道YouTube，嘗試學習金屬雕刻。

他補充說，在YouTube可以找到不少金屬雕刻達人的教學短片，他花了半年時間在這些短片上，由購買簡單的雕刻刀，最初膽粗粗用自己的Harley-Davidson電單車進行金屬雕刻，到學習過程中用錯手勢和選擇錯了DREMEL等電動磨機等工具等。

每次駕駛經自己雕刻的電單車上街都會給人讚歎，亦收到同好紛紛落單訂製，但自覺到樽頸位，於是毅然往印尼峇里找師傅學藝。

正所謂一理通百理明，Carlos在當地只花了大半日的時間就了解了師傅的奧義﹗箇中的原因其實非常簡單。

他說：「經過兩年多無師自通的實戰經驗，瀏覽過大量的YouTube教材，唯一的一個問題就是本地沒有人和你做著相同的事，沒有人告訴你的技術錯在哪裏，欠缺互相交流的機會，所以當老師即場指點後，感覺就如一語道破。」

▲ Carlos首個個人作品，就是將他自己擁有的一部Harley-Davidson電單車的金屬部分來個改頭換面，叫不少人為之讚嘆。（圖片由受訪者提供）

新的挑戰與Franck Muller合作

現在Carlos自己收藏的製成品不多，幾乎大部分都是為顧客訂製，通常雕刻一枚腕錶需時2個半月，電單車更需時約4個月。

他打趣笑說如果朋友沒有「放飛機」，今年的期早已排滿，畢竟雕刻這回事就是用心來雕琢，急不來！但刻下令到他最開心的事就是去年尾得到腕錶品牌Franck Muller的邀請，為品牌兩枚腕錶作雕刻，完成後3月會舉行慈善拍賣。

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能夠與國際品牌合作，無疑給了Carlos一支強心針，有著莫大鼓勵，對於金屬雕刻他還是打算慢慢一步步的來，說不定終有一天會開班授徒，因為他希望在香港市場上有人會與他交流，哪怕是他的學生，正所謂有挑戰才有進步。

不過他笑說假若真的有這一天，他還要往美國或俄羅斯修讀證書課程，好讓學生來得心悅誠服，但就在未有開班授徙的這一天，他寄語想踏入創作路上的年青人：「People don't appreciate easy thing，不要想走捷徑，要花心機去做，多聽人的意見，要開放自己的思想才有好的作品。」

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記者：何偉雄