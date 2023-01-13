【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況

▲ 有名公屋出身的港男，攜不足$10萬移英，做餐廳執枱大呻辛苦。

英國是港人海外升學及移民的熱點，不過在英生活呻苦、畢業後回港工作，甚至回流香港大有人在。如同有名公屋出身的港男就攜同不足$10萬港元移英，做洗碗工由低做起，他呻辛苦又「唱衰」英國，移民生活不似預期，更要靠在香港的媽媽課金度日，大感後悔。而網民列出4大英國生活苦況，分析回流的主因。

公屋仔攜$10萬移英呻辛苦

近日，有網民在「連登討論區」發帖，標題為「得罪講句，如果英國咁好住，點解以前留學果班10個有8個都回流」，引出網民熱議。有移英網民客觀指出人人狀況不一樣，有人盡力去適應英國生活，亦有移民後極後悔。他認識一位「媽寶公屋仔」，沒錢、 沒生活、沒有專業技能，拎住十萬不夠走去英國做低薪華人餐廳執枱，日日大呻英國「呢度衰嗰度衰」，更被人呃錢，成日捱餅乾醫肚慳錢。幸好其在港的媽媽視兒子如珠如寶，港男有需要就要求家人「課金」寄物資。而自大的公屋仔更取笑英國讀學士及碩士的中學同學，稱他們回香港沒工作經驗一定找不到工。網民批「媽寶公屋仔」，

唔好妄想可以拎住十萬八萬喺外國過得好Chill，絕對仲衰過喺香港，特別依家好多人自視過高但實情唔捱得。

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選擇回流因由多

網民坦承自己鍾意英國很多事，加上不愛夜生活，「英國真心覺得好舒服」，但不會隨便吹捧英國好住，太多事不方便，人工低，例如公屋仔執枱的人工，一個月只是一兩日出去食餐好的，那月已經確定儲不到錢。英國本土很多人是生存而非生活，有感未來日子及生活開支只會愈來愈難捱，很多英國人都覺得未來一片愁雲慘霧。他亦選擇了回流，而公屋仔朋友向他承認後悔中。

我哋臨返香港嗰日，佢先肯同我哋承認，佢覺得帶得十萬八萬過嚟真心唔好過嚟英國。

他中肯地指出「適唔適應到，離開定留低，每個人都有唔同理由。只係咩決定都好，最緊要自己負返責。

4大英國生活苦況

有關帖文的整體留言，基本可列出4大英國生活苦況，令有人後悔或回流香港︰

1. 難取工作簽証︰有網民是英國讀書回港工作，慨嘆畢業不回港工作難道在英國自生自滅，一級榮譽畢業的博士生也沒人聘請，有感很多公司不想為畢業生大費周章處理工作簽證。不過，有人點出留學及移民狀況不一樣，另有反指現時Amazon倉很喜歡聘請香港人。

2. 歧視排華︰得悉有人去外國常吞聲忍氣，被歧視針對，「食個快餐店都俾隔離欺凌，跟住上網踩香港發洩，都唔知咁樣生存為乜」，另有人指出《正義迴廊》改編真事中的大角咀弒雙親案兇手就是在外國被欺凌。

3. 消費高昂︰高稅收，很多行業人工比香港低一截，生活用品選擇不多但賣得貴過香港，亦有人為節省高昂電費，家中長期沒開暖氣致天花發霉。

4. 生活模式不同︰香港人太慣夜生活，如不識駕車想去遠少少都不可；有網民提及自己跟同事是英國大學畢業生回流，「答案一致都係英國悶」。

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責任編輯︰王明芳