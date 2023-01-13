【凍齡美魔女】梁佩瑚日本探望修讀醫科繼子　曾慘當小三遭網暴幸終覓真愛

▲ 梁佩瑚情路崎嶇，直到46歲才遇上真命天子。

前港姐梁佩瑚於2016年嫁給蒙古富商郭雲飛，在三亞大排筵席舉行婚禮，不少圈中藝人出席見證，包括弟弟梁焯皓、戴辛尉、余宜發、吳婉芳、黃百鳴以及選港姐時的戰友等到場祝賀，其中早年已結義的吳婉芳擔任姊妹團成員。

梁佩瑚的感情路上崎嶇，曾三度經歷悔婚，不但被騙財及感情之外，曾在不知情下戀上人夫，無奈冠上小三之名，被正印鬧爆介入別人婚姻之餘，更慘遭網絡欺凌。

單身多年的梁佩瑚走出陰霾，經朋友介紹下認識到現任丈夫，拍拖8個月以46之齡出嫁。她曾透露初時認識老公，因妝容太濃而遭對方拒絕，多年後二人在深圳打高爾夫球才展開戀情。

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繼子日本讀醫科

現年52歲的梁佩瑚婚後膝下無兒，視郭雲飛與前妻所生的兒子為己出。近日趁住防疫放寬，與老公飛往日本大阪探望繼子順道旅遊。繼子在當地的森之宮醫療大學修讀醫科，從相可見他身高已比爸爸高，留有一頭曲短髮、戴上眼鏡，甚有日本男生的味道。

內地網民未有因為在日本留學而非中國感到成見，反而大讚叻仔，還祝福他將來在醫學界發光發亮。雖然繼子非梁佩瑚親生，但繼承了她的才華。

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轉型當才女

梁佩瑚參選1989年香港小姐競選奪得季軍後加入TVB，參演重要劇集《同居三人組》飾演「程安佩」一角為人熟識，曾簽娛樂公司打算攻電影界發展。

不過出道不久便轉行，轉玫商界擔任公關及市場推廣，好學不倦的她繼續進修，先後考獲香港大學專業進修學院法律研究文憑、香港大學法律系法學專業證書和倫敦大學法律系學士（二級榮譽畢業）。

同時又修讀珠寶設計課程及鑽研繪畫中國水墨畫及書法，2000年代轉型為小說作家，推出超過70個作品，美貌貿與智慧並重，絕對能冠上才女之稱。

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