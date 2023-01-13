【辣媽學院】佘詩曼上海豪宅罕有曝光　阿佘爆愛網購成癮：我的那個退貨成為黑名單

▲ 阿佘在上海的豪宅都好正。

視后佘詩曼（阿佘）自轉戰內地發展後，同樣有價有市，在劇集以及綜藝節目都能見到她的蹤影。

近日她亮相內地綜藝節目《辣媽學院》，更罕有公開自己在上海的屋企，並分享自己的「滬漂」生活。

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上海豪宅曝光

片中所見，阿佘鍾情簡約設計，白色牆身加上木地板感覺溫馨，大門玄關位擺放了鮮花，客廳及飯廳都空間感十足，透過落地玻璃更可飽覽上海的夜景。

同時，電視櫃亦擺放了不少粉絲送的擺設，阿佘的睡房就設有成排衣櫃，浴室和廚房都十分整潔，而四周她亦放滿蠟燭，令整間屋都散發香氣，果然對生活相當有品味。

▲ 阿佘上海豪宅曝光。

網購上癮

近年來阿佘在香港內地兩邊走，亦愛上網購，她笑言自己猶如上癮一樣，不過就時時填錯地址或買錯而惹出不少麻煩：「我的那個退貨我成為黑名單了，因為我退太多了，我常常買錯！」非常搞笑。

除了工作外，阿佘空閒時便會煲劇﹑做運動，看書，而作為「吃貨」的她，更不時會上網搜尋美食，有一次為吃甜品，更不惜花兩小時排隊，阿佘指在用那兩小時觀察別人的生活，因為她表示演員是很需要觀察。

盼觀眾有新鮮感

阿佘於1997年成為香港小姐季軍後而入行，隨後開展其演藝之路並拍攝多部劇集，直至2011年她轉簽部頭約繼續同TVB合作，並積極拓展內地市場，如今更成為一名「滬漂」，展開新生活，對此的轉變，全因阿佘不想原地踏步，盼給觀眾有新鮮感。

她說：「其實我三十幾歲已經開始兩邊跑了，因為我在TVB工作了好像十幾二十年了，然後自己覺得好像沒那麼有新鮮感了，因為所有對手差不多了，99%我都合作過，很多監製、導演都會問我『你下一部戲你想跟誰合作？』然後我就會想這個拍過、那個拍過，我就想慘了，觀眾會不會覺得沒有新鮮感，會不會覺得看膩呢？所以我就開始擔心，從那個時候我就想我是不是應該改變一下，換一個方向或者地方呢？然後我就決定出來闖一下。」

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唯一擔心媽媽 現時生活工作平衡

但作為圈中出名孝順女之一的阿佘，透露在內地工作最擔心莫過於是媽媽，更指在去年媽媽病了一場，但當時阿佘身在成都拍戲，未能回港：「演員很靠情緒來工作 ，要控制得很好，當時我內心非常擔心和不開心，但劇組裹面我一個人也沒有說。」其後她完成工作後就返港陪伴照顧媽媽。

向來工作非常搏命的阿佘曾試過連續五日四夜沒有睡覺，甚至一年到尾都幾乎沒有放過假：「以前我好像連續幾年都是每年放三天的假，年初一、二、三，三天。」即使當時工作忙碌，她仍然非常享受。

阿佘續說現時不會再這麼搏命，更懂得享受生活：「現在懂得怎麼去平衡生活與工作，因為我覺得我自己活得很自由，所以我希望大家能夠以最大的限度去接近自己的自由，活得開心！」

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