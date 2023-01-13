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【網絡熱話】中學生帶活蛇搭港鐵 車廂中旁若無人把玩

親子 15:57 2023/01/13

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港鐵指任何人不得攜帶任何動物或禽畜進入港鐵範圍，但陪同失明人士的引路犬除外。

有網民在1月11日下午約二時於佐敦站上車時，發現港鐵車廂內有學生把玩一條橙黃色的活蛇，旁若無人，從照片所見，該年輕人身穿中學校服，將橙黃色活蛇，放在懷中，坐在靠邊位置，邊看手機，邊讓蛇在身上緩緩纏行，該學生身旁坐著其朋友，稍後亦有拿起蛇把玩，兩人最後攜蛇在金鐘站下車。

中學生將蛇放在手上把玩。

最新影片推介:

就此事Topick記者向港鐵查詢，發言人以書面回覆表示，根據近日車站紀錄顯示於2023年1月11日有類似事件。當日下午2時許，灣仔站職員接獲乘客反映有乘客攜帶蛇乘坐港鐵，隨即通知車務控制中心跟進。

有網民拍下照片。

職員及後於炮台山站月台發現一名乘客手裡持有一條蛇，即時提醒他不可攜帶任何動物或禽畜進入港鐵範圍， 該乘客表示明白後立即將蛇放入袋，隨後離開車站。
 
根據港鐵附例第28條，任何人不得攜帶任何動物或禽畜進入港鐵範圍，但陪同失明人士的引路犬除外。乘客如發現相關情況，可聯絡車站職員作適切跟進。我們亦藉此呼籲乘客顧己及人，共同維持舒適的乘車環境。

該蛇無毒及性格溫馴。iStock圖片

活蛇應為「粟米蛇」

從相片看到，該學生所攜帶的活蛇應為「粟米蛇」（又名「玉米蛇」），學名：Pantherophis guttatus，產於北美，該種蛇無毒，容易飼養，是非常流行的寵物蛇。玉米蛇性情溫和而且體色多樣顏色豐富，目前多為人工繁殖，在飼養方面也較為容易，價格也平易近人，因此廣受歡迎。玉米蛇為夜行動物，是主動的獵食者，會在夜晚出現於農舍附近獵食小型哺乳動物。在人工飼養方面，只要一週一次餵食小白鼠就夠。

粟米蛇屬於寵物蛇。iStock圖片

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記者：陳麗薇

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