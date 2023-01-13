  • 24°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 14:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貓王獨生女Lisa Marie Presley逝世終年54歲　歷4段婚姻前夫包括Michael Jackson　

娛樂 11:59 2023/01/13

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

Lisa Marie Presley

「貓王」Elvis Presley獨生女Lisa Marie Presley於1月12日於美國逝世，終年54歲，貓王遺孀Priscilla Presley以沉重心情宣布噩耗：「美麗的女兒Lisa Marie離開」。

Lisa Marie Presley在兩日前有出席《金球獎》，豈料今日卻傳來死訊，外媒報道指，工人發現她於睡房昏迷倒在地上，前夫Danny Keough一度為前妻進行急救，醫護到場後為她注射至少一劑腎上腺素，待脈搏恢復再送到洛杉磯醫院，入院後靠心臟起搏器維持生命。

77歲参Priscilla Presley於IG發文透露女兒被緊急送院：「我心愛的女兒麗莎瑪麗被緊急送往醫院。她現在正在接受最好的照顧。請為她和我們的家人祈禱。我們感受到來自世界各地祈禱，並希望大家讓我們保留私人空間。」可惜Lisa Marie Presley情況急轉直下，搶救不治。

Lisa Marie Presley前夫Michael Jackson。

歷4段婚姻

Lisa Marie Presley獲父親遺傳藝術細胞，曾當歌手推出過多張專輯。

個人生活方面，她曾歷4段婚姻，當中前夫包括著名歌手Michael Jackson、影帝尼古拉斯基治，她先後誕下四名子女。

Lisa Marie Presley最近一次公開露面，是在周二出席金球獎頒獎典禮，與母親支持以她父親傳奇為藍本的電影《貓王》。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金球獎2022】關繼威奪最佳男配角　哽咽感謝伯樂：永遠記得誰給我第一次機會
10:00 2023/01/11
【金球獎2022】關繼威奪最佳男配角　哽咽感謝伯樂：永遠記得誰給我第一次機會
【This is MC】張天賦踏紅館開騷感覺夢幻　MC未因外間評語影響自己
18:29 2022/12/13
【This is MC】張天賦踏紅館開騷感覺夢幻　MC未因外間評語影響自己
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女
20:05 2023/01/12
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女

你可能感興趣

【金球獎2022】關繼威奪最佳男配角　哽咽感謝伯樂：永遠記得誰給我第一次機會
10:00 2023/01/11
【金球獎2022】關繼威奪最佳男配角　哽咽感謝伯樂：永遠記得誰給我第一次機會
【This is MC】張天賦踏紅館開騷感覺夢幻　MC未因外間評語影響自己
18:29 2022/12/13
【This is MC】張天賦踏紅館開騷感覺夢幻　MC未因外間評語影響自己
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女
20:05 2023/01/12
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女
頒獎禮 心臟病 家庭關係 歌手

最高瀏覽

【因為愛情】港姐胡家惠啞忍丈夫偷食　一度想自殺全靠女兒勇敢活下去
12:57 2023/01/12
【因為愛情】港姐胡家惠啞忍丈夫偷食　一度想自殺全靠女兒勇敢活下去
【娛圈喜事】何傲兒家姐何傲芝嫁入豪門做少奶　蕭正楠舊愛曾疑炮轟黃翠如
14:26 2023/01/12
【娛圈喜事】何傲兒家姐何傲芝嫁入豪門做少奶　蕭正楠舊愛曾疑炮轟黃翠如
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行
10:41 2023/01/12
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行