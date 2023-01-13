貓王獨生女Lisa Marie Presley逝世終年54歲　歷4段婚姻前夫包括Michael Jackson　

▲ Lisa Marie Presley

「貓王」Elvis Presley獨生女Lisa Marie Presley於1月12日於美國逝世，終年54歲，貓王遺孀Priscilla Presley以沉重心情宣布噩耗：「美麗的女兒Lisa Marie離開」。

Lisa Marie Presley在兩日前有出席《金球獎》，豈料今日卻傳來死訊，外媒報道指，工人發現她於睡房昏迷倒在地上，前夫Danny Keough一度為前妻進行急救，醫護到場後為她注射至少一劑腎上腺素，待脈搏恢復再送到洛杉磯醫院，入院後靠心臟起搏器維持生命。

77歲参Priscilla Presley於IG發文透露女兒被緊急送院：「我心愛的女兒麗莎瑪麗被緊急送往醫院。她現在正在接受最好的照顧。請為她和我們的家人祈禱。我們感受到來自世界各地祈禱，並希望大家讓我們保留私人空間。」可惜Lisa Marie Presley情況急轉直下，搶救不治。

▲ Lisa Marie Presley前夫Michael Jackson。

歷4段婚姻

Lisa Marie Presley獲父親遺傳藝術細胞，曾當歌手推出過多張專輯。

個人生活方面，她曾歷4段婚姻，當中前夫包括著名歌手Michael Jackson、影帝尼古拉斯基治，她先後誕下四名子女。

Lisa Marie Presley最近一次公開露面，是在周二出席金球獎頒獎典禮，與母親支持以她父親傳奇為藍本的電影《貓王》。

最新影片推介：