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【食用安全】男子狂吃深綠色蔬菜反而洗腎　醫生提醒此類人不能多吃

食用安全 14:28 2023/01/13

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台灣一名60多慢性腎衰竭患者，為了健康，三餐都吃芥菜，沒想到竟因此掛急診洗腎。

多吃蔬菜有益於身體健康，而營養師或醫生，亦時常建議要多吃深綠色蔬菜。台灣一名60多慢性腎衰竭患者，為了健康，三餐都吃芥菜，沒想到竟因此掛急診洗腎。醫生解釋，其實深綠色蔬菜是富含高鉀的蔬菜，雖然對一般人有益處，但腎臟病患者應適量攝取。

最新影片推介：

台灣腎臟科醫師洪永祥在節目「健康好生活」中分享，一名60歲罹患糖尿病、慢性腎衰竭第4期的患者，本身腎功能就已搖搖欲墜，因確診新冠肺炎又更往下掉，腎絲球過濾從30分一下子掉到15分。而該名患者是位極其容易焦慮、緊張的人，只要看到檢查報告的結果不好就會睡不著。醫生擔心患者會因此亂吃奇怪東西，便說會開藥替他治療，沒想到半個月後，患者就掛急診還洗腎。

原來患者因十分擔憂自己的身體狀況，想儘快將自己的腎功能拉上來，於是聽從他在外找的營養師建議，三餐都吃芥菜。結果送到急診室時，腎功能不但沒有變好，體內鉀離子反倒飆高至7.5，出現頭暈、冒汗症狀，心跳還只有40下，不得不洗腎。

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洪永祥表示，其實深綠色蔬菜鉀離子含量極高，像每100g芥菜就含有330g鉀。雖然對一般人來說非常好，可幫助消除水腫、降血壓，甚至具抗發炎及抗癌效果，但慢性腎衰竭患者真的要小心攝取，「有時高血鉀就會提早洗腎！」因此醫生也建議，如需進食，則先把蔬菜汆燙過之後，不喝湯，只吃蔬菜裡的纖維。

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責任編輯：羅嘉欣

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