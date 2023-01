【阿凡達：水之道】占士金馬倫荷里活星光大道打手印　薛歌妮韋花到場祝賀

▲ (右起)占士金馬倫 及尊蘭度

在香港時間今日凌晨 (洛杉磯時間 1月12日日間) ,《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)的導演占士金馬倫 (James Cameron)及監製尊蘭度(Jon Landau)現身位於荷里活星光大道旁的地標TCL Chinese Theatre IMAX,進行打手印及腳印儀式。

有參演《阿凡達》系列的著名演員薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)及史提芬朗(Stephen Lang)到場祝賀。

不斷獲榮譽

而《阿凡達:水之道》上映以來喜訊不斷,除榮膺2022年全球最賣座上映電影寶座及榮登全球最高電影票房收入榜第7位外,今晨亦獲奧斯卡指標之一的第34屆「美國製片人工會獎」(Producers Guild of America Awards, PGA Awards) 提名最高榮譽的「最佳電影」大獎。

此外,《阿凡達:水之道》亦榮獲第28屆「影評人之選獎」(Critics Choice awards) 共6項大獎提名,包括「最佳電影」及「最佳導演」;金球獎的「最佳電影」及「最佳導演」提名;亦獲美國電影學會(AFI)及美國國家評論協會(National Board of Review)評為年度十大電影。

