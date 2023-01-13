【阿凡達：水之道】占士金馬倫荷里活星光大道打手印　薛歌妮韋花到場祝賀

▲ （右起）占士金馬倫 及尊蘭度

在香港時間今日凌晨 (洛杉磯時間 1月12日日間) ，《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）的導演占士金馬倫 （James Cameron）及監製尊蘭度（Jon Landau）現身位於荷里活星光大道旁的地標TCL Chinese Theatre IMAX，進行打手印及腳印儀式。

有參演《阿凡達》系列的著名演員薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）及史提芬朗（Stephen Lang）到場祝賀。

▲ （右起）占士金馬倫 及尊蘭度

不斷獲榮譽

而《阿凡達：水之道》上映以來喜訊不斷，除榮膺2022年全球最賣座上映電影寶座及榮登全球最高電影票房收入榜第7位外，今晨亦獲奧斯卡指標之一的第34屆「美國製片人工會獎」（Producers Guild of America Awards, PGA Awards） 提名最高榮譽的「最佳電影」大獎。

此外，《阿凡達：水之道》亦榮獲第28屆「影評人之選獎」（Critics Choice awards） 共6項大獎提名，包括「最佳電影」及「最佳導演」；金球獎的「最佳電影」及「最佳導演」提名；亦獲美國電影學會（AFI）及美國國家評論協會（National Board of Review）評為年度十大電影。

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