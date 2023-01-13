  • 24°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 14:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿凡達：水之道】占士金馬倫荷里活星光大道打手印　薛歌妮韋花到場祝賀

娛樂 14:23 2023/01/13

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（右起）占士金馬倫 及尊蘭度

在香港時間今日凌晨 (洛杉磯時間 1月12日日間) ，《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）的導演占士金馬倫 （James Cameron）及監製尊蘭度（Jon Landau）現身位於荷里活星光大道旁的地標TCL Chinese Theatre IMAX，進行打手印及腳印儀式。

有參演《阿凡達》系列的著名演員薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）及史提芬朗（Stephen Lang）到場祝賀。

（右起）占士金馬倫 及尊蘭度

不斷獲榮譽

而《阿凡達：水之道》上映以來喜訊不斷，除榮膺2022年全球最賣座上映電影寶座及榮登全球最高電影票房收入榜第7位外，今晨亦獲奧斯卡指標之一的第34屆「美國製片人工會獎」（Producers Guild of America Awards, PGA Awards） 提名最高榮譽的「最佳電影」大獎。

此外，《阿凡達：水之道》亦榮獲第28屆「影評人之選獎」（Critics Choice awards） 共6項大獎提名，包括「最佳電影」及「最佳導演」；金球獎的「最佳電影」及「最佳導演」提名；亦獲美國電影學會（AFI）及美國國家評論協會（National Board of Review）評為年度十大電影。

最新影片推介：

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會　《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光
18:40 2022/11/30
【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會　《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光
【阿凡達：水之道】5大最深刻亮點　壓軸對決目不暇給
18:32 2022/12/20
【阿凡達：水之道】5大最深刻亮點　壓軸對決目不暇給
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女
20:05 2023/01/12
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女
【毒舌大狀】跟廖子妤再合作關係逆轉　王丹妮演囚犯太入戲：好想掐死Fish
18:47 2023/01/04
【毒舌大狀】跟廖子妤再合作關係逆轉　王丹妮演囚犯太入戲：好想掐死Fish
【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷
今日 12:42
【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷

你可能感興趣

【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會　《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光
18:40 2022/11/30
【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會　《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光
【阿凡達：水之道】5大最深刻亮點　壓軸對決目不暇給
18:32 2022/12/20
【阿凡達：水之道】5大最深刻亮點　壓軸對決目不暇給
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女
20:05 2023/01/12
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女
導演 電影 荷里活

最高瀏覽

【因為愛情】港姐胡家惠啞忍丈夫偷食　一度想自殺全靠女兒勇敢活下去
12:57 2023/01/12
【因為愛情】港姐胡家惠啞忍丈夫偷食　一度想自殺全靠女兒勇敢活下去
【娛圈喜事】何傲兒家姐何傲芝嫁入豪門做少奶　蕭正楠舊愛曾疑炮轟黃翠如
14:26 2023/01/12
【娛圈喜事】何傲兒家姐何傲芝嫁入豪門做少奶　蕭正楠舊愛曾疑炮轟黃翠如
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行
10:41 2023/01/12
【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行