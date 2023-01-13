粵式盆菜、潮式盆菜、 富貴雞盆菜  3大創新風味推介

▲ 近年盆菜款式愈出愈多，愈出愈新，已成為不少人的團年及開年飯首選。

新年將至，除要開始辦年貨外，相信不少人已經為準備團年飯而煩惱。想一家人吃得開心又不想大費周章，買個「樣樣有」的盆菜就最好不過。尤其近年盆菜款式愈出愈多，傳統、創新、矜貴，各有特色，既多選擇又夠方便！今次推介幾款新式盆菜，除粵式外，還有潮式，每款都充滿着不同的驚喜滋味。今年一於和家人圍桌品嚐！

盆菜是宋帝視為佳餚的「速食」？

盆菜盆菜，盆中之菜。用巨型大盆盛載着一層又一層的「粗菜」，正是傳統盆菜的特色。說起盆菜，很多人會即時想起新界圍村，追源溯始，盆菜的起源眾說紛云，其中被廣泛流傳的說法，是在中國南宋末年時，宋帝趙昺與陸秀夫、張世傑等人為躲避元軍，逃難至東莞烏紗和香港新界圍村，當時新界村民在情急之下，只可把家中僅有的食物加熱，然後一層層放進木盆內再「進貢」給宋帝，怎料卻被宋帝稱讚為天下美食。往後村民但凡節慶，都會以盆菜作為祝賀菜式。

由粗糙平實到矜貴創新

直至現在，客家人每逢過時過節、結緍、添丁、壽宴、祠堂開光，都會舉行盆菜宴，村民圍桌品嚐，共享滋味。傳統盆菜有6層，每一層用的都是樸實而簡單的食物如豬皮蘿蔔、枝竹、魷魚、紋豬肉、冬菇、炸門蟮、鯪魚球，最面層則會擺放雞和煎蝦碌。雖然用的都是較平民食材，但卻充滿着獨特的農家風味。

隨着盆菜愈來愈受歡迎，盆菜口味和款式也愈來愈多。今年，美心中菜也推出了3款各具風味和特色的矜貴盆菜，分別有粵式的「鮑魚．花膠．豐足盆菜」、「富貴雞如意盆菜」和潮式盆菜「蠔皇原隻鮑魚花膠盆菜」。每款盆菜不單用料講究，而且充滿巧思。大廚把傳統風味糅合創新意念，將傳統味道加以昇華。如「鮑魚．花膠．豐足盆菜」便用上16種不同的材料，而最特別的，莫過於2款秘製醬汁——鮑魚汁和麻辣汁，創新的味道配搭，可隨各人口味自行調配，完全顛覆了傳統盆菜給人的刻板印象。

另一款「富貴雞如意盆菜」亦充滿創意和驚喜，大廚以「富貴雞」代替白切雞，大廚還特別選用了不同的矜貴食材如龍蝦、南非鮑魚、花膠、瑤柱、海參等，啖啖都是矜貴滋味。味道令人意想不到。想吃得「蠔」一點，還有潮式「蠔皇原隻鮑魚花膠盆菜」，同樣選用了不同的矜貴食材如吉品鮑魚、花膠等、蠔豉、元貝，再配上傳統配料，味道同樣有驚喜。此外，於指定日期前訂購，或使用指定信用卡訂購，更可享有低至8折優惠以及獲贈高達$300美心中菜現金券，絕對是性價比之選。

雙重之味醬汁 「鮮」甜後辣

「鮑魚．花膠．豐足盆菜」共用上16種不同的食材烹製而成，包括原隻鮮鮑魚、特級蠔豉、日本元貝、貴妃雞、燒鴨、大紅燒肉、墨魚乾炆豬肉、鮑魚汁炆花膠、醬汁蓮藕、髮菜球、香滑鯪魚球、雞油花菇、滷水豬脷、南乳花生炆豬手、豬皮、枝竹。大廚建議先澆上鮑魚汁，食材澆上鮮甜鮑汁翻熱，菜餚滲滿鮑汁鮮香，味道更豐富。最後可再按個人口味加入麻辣汁，辣汁鮮麻清香，另加送魔鬼辣椒粉，挑戰你味蕾！（備有4人、6人及12人份量。需於至少2日前預訂。）

▲ 16種豐富食材配上2款秘製醬汁，用料和味道層次同樣豐富，將傳統盆菜風味昇華。

季節限定富貴雞 吃出層層驚喜

想試試新口味，這款新推出的季節限定版「富貴雞如意盆菜」就最適合。盆菜除有波士頓龍蝦、南非鮑魚、特級爽蠔、花膠筒、海參福袋、日本乾瑤柱、鵝掌、北菇、髮菜、炸鯪魚球外，最底層還有原隻釀入了金華火腿和五層肉的「富貴雞」，鮮嫩雞肉與火腿的鹹香、五層肉的豐腴甘香，為味蕾帶來另一種驚喜之味。（8人份量，需於至少3日前預訂。只限指定6間分店有售。）

▲ 「富貴雞如意盆菜」不單用料上盛，最底層的原隻富貴雞更是驚喜之作。

潮式盆菜 糅合傳統與傳統

想吃得「蠔」一點，可選擇這款潮式「蠔皇原隻鮑魚花膠盆菜」。盆菜內有蠔皇扣吉品鮑魚、蠔皇扣花膠、潮式稻草鴨、雞、元貝、蝦棗、花菇、海參、蘿蔔角、蠔豉、蓮藕、土魷、五花腩、芋頭、髮菜鯪魚球 ，是傳統與矜貴之結合。（備有4人、6人及12人份量。需於至少2日前預訂。）

早鳥優惠：

- 凡使用中銀信用卡訂購「鮑魚．花膠．豐足盆菜」及「富貴雞如意盆菜」，可享85折優惠；訂購「蠔皇原隻鮑魚花膠盆菜」，可享8折優惠；

- 於2023年1月21日前訂購4人盆菜，可獲贈$100美心中菜現金券1張；訂購 6人份量盆菜可獲贈2張；訂購12人份量盆菜或「富貴雞如意盆菜」可獲贈3張；優惠受條款及細則約束

售賣點：美心皇宮、翠園、八月花、翠玉軒、潮江春、潮庭

查詢電話：2101 1128

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（特約）