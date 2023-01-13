【性侵妻子】涉性侵分居妻子否認強姦等罪　地盤工供稱事主說謊

▲ 涉性侵分居妻子否認強姦等罪，地盤工供稱事主說謊。（資料圖片）

43歲地盤工疑不滿分居的妻子於中秋夜與男性友人外出，於妻子住所內涉4度強姦及強迫對方肛交，妻子乘丈夫入睡後向鄰居求助報警，涉案地盤管工否認強姦等共5罪，案件今（13日）於高等法院續審。被告自辯稱，控方指被告案發時曾用叉電線捆綁事主雙手，被告情緒激動地指，我絕對不會用叉電線捆綁她，並指事主說謊。

被告現年43歲，任職地盤管工，被控4項強姦及1項未經同意下作出肛交罪，控罪指被告於2019年9月14日，在一單位4度強姦X，並與X作出肛交，而在肛交時X並不同意。

控方引述被告警誡錄影會面的證供，指被告被問及X是否不愛他時，被告稱「唔係喎，佢又喊住搵我阿媽，一晚打成30幾次嚟」。被告確認說法，又哽咽指當時早上5、6時需要上班，夜晚又需要照顧女兒，已經很疲倦，因此沒有接電話。

被告否認有性需要便會到X家中，被告指分居前，他於下班後亦會找X用餐及看戲，並非為性交才到X住所，「唔係我晚晚都上去」。

被告供稱，分居前會抽時間參與X的親戚活動，並會在X生日或情人節與X約會，又指「佢生日我都仲記得」，被告說罷開始嚎啕大哭。

控方又指被告案發時曾用叉電線捆綁X雙手，被告突然情緒激動地指，我絕對不會用叉電線線捆綁X，「係X講大話」。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟