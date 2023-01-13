【類鼻疽】深水埗90歲老婦確診類鼻疽　屬今年首宗個案

▲ 深水埗90歲老婦確診類鼻疽，屬今年首宗個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，過去一星期（7日至13日），中心錄得1宗新增感染類鼻疽確診個案。

個案涉及一名居於深水埗的90歲女子，患有多種長期病患，包括糖尿病、高血壓和高血脂。她於去年12月25日開始腳趾腫痛，並向醫生求診。她其後因腫痛持續，於1月8日前往明愛醫院急症室求診，同日入院。病人情況一直穩定。她的腳趾膿腫樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。個案的流行病學調查仍在進行中。

本港今年共錄得1宗類鼻疽個案。2022年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。

政府早前已刊憲，把類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病。衞生防護中心會繼續與醫院管理局緊密合作，加強監測類鼻疽個案。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

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記者：黃穎津