【入稟索償】先人遺體被錯領火化　家屬入稟向殯儀公司索償

▲ 先人遺體被錯領火化，家屬入稟向殯儀公司索償。（資料圖片）

東華三院轄下「寰宇殯儀館」於2020年發生錯領遺體事件，有殯儀公司員工領錯遺體，導致1具原定土葬的遺體被火化。錯遭火化先人的家屬昨（12日）入稟區域法院，就其情緒及精神困擾向殯儀公司索償；入稟狀未有列明金額。

原告人為黃姓先人的遺孀楊雁喬及4名女兒黃靜儀、黃靜霞、黃舉恆及黃穎嫦（均為音譯）；被告人為祿福壽儀服務有限公司。

入稟狀指，「祿福壽儀」2名員工於2020年5月18日受林姓家庭委托，到寰宇殯儀館領取1名林姓男子的遺體時，錯誤打開了另一格遺體儲存格，並沒有核對遺體的手帶標籤姓名及林家提供的死者照片。

遺體同日被送往靈實醫院進行告別儀式，遺體當時被置於玻璃棺木內，員工事前沒有向林家核對林姓男子身分，同日下午將遺體送往火葬場火化。

入稟狀指，相關員工沒有依程序核對遺體身分，據對方解釋只憑遺體臉頰上的痣來確認遺體身分，導致錯領遺體火化，「祿福壽儀」未有為員工提供充足培訓和監察，原告因對方的疏忽而蒙受精神打擊及情緒困擾等，遂向被告追討賠償。

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記者：陳曉欣