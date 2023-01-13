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【口罩安全】Gold Mask口罩含菌量超標33倍　海關檢3,660片口罩籲下架停用

社會 15:28 2023/01/13

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Gold Mask口罩含菌量超標33倍。（政府新聞處）

香港海關今日（13日）呼籲市民馬上停用一款「Gold Mask」外科口罩，測試結果顯示該款口罩的含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》。商戶如有出售，亦應立即下架。

海關早前接獲舉報，指市面上有懷疑不安全的外科口罩出售。海關人員隨即進行調查，在一個電訊集團兩間位於觀塘的零售店分別試購2款外科口罩作安全檢測。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款外科口罩樣本的細菌菌落總數超出標準上限約33倍，涉嫌違反《條例》。

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此外，海關亦發現該兩款外科口罩的包裝上只附有英文警告或警誡字句，沒有相關中文警告或警誡字句，涉嫌違反《條例》的附屬法例《消費品安全規例》。

海關知悉化驗結果後，隨即派員採取行動，搜查涉案電訊集團旗下多間零售店、相關供應商和生產商的處所，檢獲共3,660片懷疑涉案口罩，包括兩包共10片懷疑含菌量超標的口罩，以及730包共3,650片沒有中文警告或警誡字句的口罩。2款口罩均為5片袋裝，售價為10元。

行動中，涉案電訊集團的一名60歲男總經理被捕，現正保釋候查。初步調查顯示，2款外科口罩由涉案的生產商於香港生產。海關人員將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。

除涉案電訊集團旗下的零售店、供應商及生產商外，海關亦巡查全港多個零售點，暫未再發現有該兩款外科口罩出售。

因應2019冠狀病毒病疫情發展，海關於2020年1月27日起開展代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩，並把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試。「守護者」行動至今已經持續接近3年，其間出動超過7,700人次的海關人員，於全港各區零售點巡查超過4.4萬間次，以確保市面出售的防疫產品符合《條例》、《規例》及《商品說明條例》的規定。

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記者：黃穎津

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