【校長專訪】三代人奮鬥半世紀建「教育王國」　滬江維多利亞學校創辦人女承母志

▲ 孔美琪博士與媽媽和女兒，三代人奮鬥半世紀建「教育王國」。

本地名校銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園的總校長孔美琪博士，當年由母親手上接管學校，並開辦多間幼稚園，繼而將教育版圖擴展至小學、中學，創辦IB一條龍私校滬江維多利亞學校（VSA）。孔校長的女兒亦繼承外婆和媽媽的幼兒教育事業，三代人逾半世紀在教育界奮鬥。

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從母手中接棒擴展

孔校長投身教育界38年，大學時於美國修讀兒童心理學及教育，雙學位畢業後在當地任職註冊小學教師，直至1985年回港。當時孔校長的媽媽丁毓珠與親姊丁毓娟在銅鑼灣創辦維多利亞幼稚園，或許受家庭影響，她從小就喜歡小朋友，15、16歲已當起小老師，笑言「我是在幼兒園長大」，回港後順理成章加入維多利亞。

▲ 孔美琪博士開辦多間幼稚園，繼而將教育版圖擴展至小學、中學。（湯致遠攝）

當時她沒有把在美國學習的一套教育方式搬到香港，而是先了解本地教育模式及文化，希望將所學本土化，帶來新的教學元素。她感謝媽媽當年給予機會，令她踏上校長之路︰

媽媽拿了一份報紙給我，說康怡花園招標幼兒園，不如嘗試開辦一間新的學校。

由康怡維多利亞幼稚園開始，孔校長開辦了一間又一間學校。「幼稚園王國」愈來愈龐大是她始料不及，當初只因家長對學位的需求，不忍他們為子女未能入讀而失望，才決意發掘同區的擴展空間，「試過3、4月去傾，8月就開了一間學校」。她將幼兒教育延伸至中國內地，1998年起在內地開辦幼兒園，至今已有11間幼兒園。孔校長坦言︰

我沒有目標一年要開多少間學校，開學校要心血，要有團隊合力去做，我不追求數量。

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幼女繼承教育事業

「媽媽給予我自由，從沒要求我做教育界」，當年媽媽對孔校長的教育方式影響她日後教女。孔校長育有兩名女兒，細女Melanie自美國芝加哥大學經濟學系畢業後，在銀行任職數年，卻突然跟媽媽說想讀教育文憑，讀完後更表明心志「我想在課室教書」，原來她先斬後奏辭職了。校長媽媽笑言女兒已辭職，拿她沒辦法，「既然這是她的選擇，我也尊重她」。Melanie在銅鑼灣維多利亞幼稚園教學兩年，才擔當管理層的工作。

孔校長猶記得她的中學校長，也是女兒的中學校長，曾說過其大女比她這位紮紮跳的媽媽更適合做教育，看好她可以成為一位思考型的校長，怎料繼承其教育事業的是細女而非大女。大女Jessica有感教育工作任重道遠，寧選擇在美國讀醫科。

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身教大女行醫助人

三母女關係親厚，孔校長自言給予女兒很大的自由度，女兒一直覺得媽媽是「Super Hero」。在職媽媽要兼顧事業與家庭不容易，即使孔校長工作再忙，女兒年幼時她盡可能晚上9時前回家，陪她們睡覺傾心事。她堅持女兒不補習，直至女兒小四時一次數學考試，媽媽「貼錯題目」，最後女兒成績不理想，她才不得不面對現實找外援。

女兒視她為榜樣，大女14歲時寫了一首詩給媽媽，當中一句「不一的母親」令孔校長感動。女兒從小跟她參與不少家校活動、探訪老人院等社區活動，大女受媽媽影響，長大後曾到老撾等地參與扶貧活動，其後從醫專業為老人科。她最近由美國史丹福大學醫院，轉職至三藩市市中心醫院，她告訴媽媽，「因為我想看到不同類型的病人，我識廣東話，希望近唐人街幫助有需要的華人。」孔校長認為︰

她行醫本可選一條更容易的路，但她選擇幫助不同的病人，可能跟她從小參與社會服務有關。她曾說想當無國界醫生，我鼓勵她先累積經驗。

▲ 孔美琪博士創辦IB一條龍私校滬江維多利亞學校。（湯致遠攝）

教育版圖擴展至中小學

孔校長將教育版圖由幼稚園擴展至小學、中學，她回想當年由太古城「校中校」小學，只有兩班小一、一班小二共44名學生，到2005年創辦一條龍私立的滬江維多利亞學校。VSA以雙語教學，提供小學、中學及大學預科項目的國際文憑課程（IB），孔校長既是學校創辦人，也身兼總校長一職。

VSA學生在公開試成績優異，歷年累計誕生了15名狀元。校園新翼於去年12月正式落成及啟用，提供超過9,000平方米的教學空間，包括全層為創科教學而設的「想•創中心」、演藝劇場、中小學圖書館、戶外操場。孔校長指出，新翼為學生提供更多教學資源，希望小朋友在一個輕鬆的環境下學習。

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踏入人生新里程

保養得宜的孔校長看不出已「登六」，她進入人生另一階段未有放慢腳步，依舊充滿教學熱情︰

60歲是人生新的里程，我的里程想做更多與學生更直接的事情。

▲ 孔校長早已將教學工作融入生活，熱愛跟學生、家長交流。（湯致遠攝）

例如去年12月她親自設計行程，帶學生去本地歷史遊，感受香港這個他們土生土長的城市。她早已將教學工作融入生活，也樂在其中，終生與「教育」為伴。

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記者︰駱秀玲