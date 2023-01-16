【非常醫生】莫樹錦懸壺40年笑稱看破紅塵 因一個原因不言退休盼繼續行前

▲ 莫樹錦醫生表示，如果太快退休，能夠扶持年輕研究者的機會都低了，所以他繼續行前，希望帶着年輕的研究員一齊向前行。

國際知名研究肺癌的學者莫樹錦教授，除了身為香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任之外，最廣為人熟悉定是他主持的電視健康節目、飲食節目，閒時更會寫專欄出書，這個Multitasking人生是他的生活之道，如他所言「如果我明天要死，今天就玩盡佢」，即使年過六十依然活得忙碌又充實。

講起莫樹錦教授的豐功偉績，絕對是肺癌EGFR基因變異方面的研究成果，從此改變了肺癌治療的方向，病人可按基因去揀選治療，正式踏出個體化治療的第一步。這令他摘下2018年歐洲腫瘤學學會頒發的終身成就獎，亦成為他受訪於香港電台節目《我們的科學家》的主題。

36歲踏上科研路

自1996年從加拿大回流香港，莫教授放棄了當地的私人執業醫生工作，回到香港中文大學做醫學研究。這重大的人生決定，他只考慮了兩星期。「我幾肯定留在加拿大10年後的生活會如何，但香港就充滿未知，也想像不到，便選了這條路。」

▲ Multitasking人生是莫教授的生活之道，只是有能力和時間便可盡管一試。

對他而言，無論做醫生或是臨床研究，全都以病人受惠為目的。「醫治病人一定是將最好的科技帶給病人，能夠改變他們的生命。雖然肺癌大都不能根治，但能夠維持病人的正常生活，愈長愈好。只要病人能帶着微笑出去，我覺得自己成功了一半。」

科研背後經歷無數失敗

回想二十多年前見到不少肺癌病人的無奈無助，到現今病人可以採用標靶藥，過正常生活，絕對是感動和開心。「能夠參與改變一個病的醫療方式，在過程中有一點影響力，幫到千百萬的肺癌病人，不單是香港，世界各地肺癌病人都可用這方式醫治，是我最感動的。」

▲ 莫樹錦在1996年從加拿大來到香港中文大學展開研究工作，當時的辦公室只是位於實驗室的一個小角落。

他直言每個科研成果的背後，背後總有很多跌下來的失敗時刻。「每位做科學的人，一定跌倒過好多次，有幾傷有幾深，就個人際遇而定，但最主要是在跌倒後如何爬起來才是重點。」

就如他早前在北海道滑雪，在山上遇見一位雙腿裝上義肢的人士，他靠著特殊裝置自由自在地滑雪。「他之前是運動員，十多年前車禍後雙腿截除了，但他能夠再爬起身，重新再訓練自己滑雪。當失去雙腳後，要有強大的意志力才能克服打擊，在困難之中重新站起來是極之難得，相當勵志又振奮人心。」

人生焦點在快樂

「做了40年醫生，我一把年紀已經看破紅塵，不過生死從來都不看淡，每個生命都有寶貴之處。」他在著作中曾提及「病痛，並不可怕；怕的是我們錯過了生活中本應快樂的時光。」

以他喜歡的Super Mario作為人生哲學。「Mario跳下彈下拿金幣，過關時就計算拿到了幾多金幣。我們人生都一樣，這些金幣就是快樂時候，當你死那刻，能夠記得有幾多快樂時刻，就可以總結快樂人生。」他認為每個人都需要面對困苦，但不要將焦點放在困苦之上，而忘記尋找這些快樂金幣。「Mario都會遇上食人花、比蝸牛打，但都會彈返起身，再去拿金幣，這就是我的人生。」

▲ 莫教授不時到世界各地，參與醫學研究活動。

多年來見證着癌症病人來來去去，他說：「重點是如何看待死亡，從來無人係唔會死，我們的責任就落在死亡之前的事，即是人生的過程，而不是放在死亡之上。」作為醫生的他，希望在參與他人人生過程時提供幫助，這才是有價值之處。

醫生是病人同行者

他說醫生不是高高在上的法官，絕對無資格去「宣判」病人。「醫生病人要平等地去說話，每個病人都有知情權，身體是屬於病人，醫生的責任是將病情解釋給病人聽，跟着提供解決方案，給病人了解和選擇。」

他慨歎：「好多人都比癌症兩字嚇怕，癌症等於死亡的概念要抹咗佢！」癌症可以泛指多種的病，不是所有癌症都能短期致命，亦有可能未必會致命。「要知道癌症是怎樣一回事，這時候就需要醫生作引導，病人應該在了解後才去驚，在不求甚解下而作出人生決定是很不划算。」

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即使莫教授已經踏入耳順之年，25年來的科研路至今仍未言休，更不時參加國際性的醫學活動。他認真道：「趁我能踏出國際，亦希望年輕人亦能踏出國際，如果我很快退下來，影響力會減弱，能夠扶持年輕研究者的機會都低了，所以我繼續行前，希望帶着年輕的研究員一齊向前行。」

記者：劉妙賢