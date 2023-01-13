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【港區國安法】李家超：全力推進23條立法　譚耀宗：社會認同禁海外律師參與涉國安訴訟

政治 16:07 2023/01/13

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譚耀宗表示，禁止海外律師就國安案件提供法律意見的做法，實際執行上難以做到。（關景騰攝）

全國港澳研究會舉行專題研討會，港澳辦主任夏寶龍在京發表講話，特首李家超和多位高官出席。李家超會後表示，特區政府會全力推進，盡早就基本法23條立法的工作。又提到，香港特區行政、立法、司法機關應時刻留意危害國家安全的新形勢、新變化，全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

夏寶龍指出，本港法例若與港區國安法不一致、或未能準確貫徹港區國安法，便需作出修改，至於具體需修改的法例數目，全國人大常委譚耀宗認為，須視乎未來遇到的新情況。

被問到應否「一刀切」禁止海外律師處理國安案件訴訟，譚耀宗認為，早前討論釋法期間，社會普遍認同沒有全面執業資格的海外律師，不應參與國安案件的訴訟工作，相信有關做法符合市民意願，認為應按照這方向修例。至於是否禁止海外律師就國安案件提供法律意見，他表示，實際執行上難以做到，相信立法會會詳細討論。

基本法委員會委員梁美芬指，交予海外律師處理國安案件，有機會產生複雜情況。（關景騰攝）

陳弘毅：除《法律執業者條例》外  暫未見其他法律要修改

基本法委員會委員梁美芬表示，在尊重普通法審理案件的精神及原則下，特區政府及立法會有責任盡快完善，在執行落實的過程中，與國安法立法原意不一致的法例，包括基本法第23條和其他本地法律，以堵塞國安漏洞。但指現階段不適合指出那些條文與國安法不一致。

基本法委員會委員陳弘毅表示，目前除了《法律執業者條例》外，暫時未看到其他本地法律有迫切性要修改。（關景騰攝）

基本法委員會委員、港大法律學院憲法講座教授陳弘毅表示，目前除了《法律執業者條例》外，暫時未看到其他本地法律有迫切性要修改。陳弘毅認為，不應限制具有本地全面執業資格的外籍律師參與國安案件。

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記者：關景騰

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