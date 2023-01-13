【行為失當】涉訛稱案件女事主拒錄口供　警員行為失當囚半年准保釋候上訴

▲ 被告溫志煒。（梁錦麟攝）

50歲前警員涉於在調查偷竊案時，並訛稱涉案女車主拒絕錄取口供，令案件無法追查。涉案警員早前被裁定在公職中行為失當罪成，今（13日）於東區裁判法院被判監半年。裁判官判刑時指，本案嚴重之處在於對本港司法有潛在影響，打擊市民對警隊的信任，被告准保釋等候上訴。

被告温志煒（50歲）否認1項在公職中行為失當罪。控罪指，被告於2019年3月26日至6月4日期間，身為警務人員而作出不當行為，即虛假地在1宗案件的警察檔案調查報告、以及兩項紀錄中，指陳詩媚曾通知警方，她不會就1宗指稱的店舖盜竊案提供口供。

辯方求情時指，被告於案中並未有收取利益，案件亦替被告帶來沉重的教訓，被告因此失去工作及長俸。

裁判官判刑時指，本案案件嚴重，涉及公職人員違反市民及政府對其信心，至於本案嚴重之處在於影響潛在的刑事案件，對本港司法有潛在影響，打擊市民對警隊的信任，以及警隊威信。

裁判官指，本案不單涉及對上司說謊，更涉及假冒事主發放偽冒電郵予上司，反映被告有一定計劃。裁判官指，看不出被告有任何悔意，雖然辯方稱本案為被告帶來沉重後果，但這是被告干犯案件時可以預見，遂將被告判監半年。

被告申請保釋獲批，被告准以現金2萬元保釋，每周到警署報到，不得離港及須交出所有旅遊證件等。

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記者：梁錦麟