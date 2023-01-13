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【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象

健康 17:53 2023/01/13

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港媽在網上公開求教，指兒子晚晚哭泣，稱床尾有人。

不少人都會覺得小朋友對靈異現象特別敏感，有港媽日前就在網上發文，指年幼的兒子晚晚在房中哭泣，更向媽媽表示「有個綠色既男仔企係佢床尾」，令媽媽憂心兒子疑似遇上靈異事件。

最新影片：

據Facebook群組「巴打絲打「11靈異怪談」Facebook Club」，一名港媽昨日（12日）發帖表示，指兒子晚晚在房中哭泣：「問佢佢話有個綠色既男仔企係佢床尾唔知做咩」港媽於是提問：「想問下有無高靈人士幫我睇睇間房有無野？」並公開了一段房間片段。

帖文引來網上熱烈議論，有網民回應稱發現異相：「睇張相共三個，兩個是路過，一個一直住係間屋到，你去揾法科師傅處理就得。你仔仔訓咗人哋個位，隻鬼咪望住佢，隻鬼又唔想攪小朋友，為有企係到望住佢，隻鬼都好無奈，但又唔知點樣處理。」

發帖港媽回應，形容事件「咁恐怖」，對方之後則再回應：「小朋友睇到鬼，好正常，你小朋友大大下就睇唔到。」並勸港媽毋須害怕：「佢又唔係有惡意，你哋住咗咁耐，除咗小朋友經常唔知為咩喊，你哋無咩特別嘢發生」、「隻鬼根本就無諗過害你哋，亦無諗過攪你哋。」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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