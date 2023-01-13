【說好香港故事】陳茂波明啓程去瑞士　出席世界經濟論壇年會

▲ 陳茂波將於明晚啓程前往瑞士達沃斯，於一月十六日至二十日出席世界經濟論壇年會。（香港經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波將於明晚啓程前往瑞士達沃斯，於一月十六日至二十日出席世界經濟論壇年會，將於一月二十一日早上回港，在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。

今年世界經濟論壇年會的主題為「於分裂的世界中合作」。陳茂波指，環球經濟前景仍面對許多不確定因素，包括地緣政治局勢緊張、全球供應鏈受干擾、能源和食物供應緊張、環球通脹高企、息率趨升等，都將拖累全球經濟復蘇的步伐，部分新興經濟體或會面對資金流動和金融穩定的挑戰。他認為，「世界各國更應衷誠合作，合力推動全球朝更可持續、更堅韌和更普惠的方向發展，共建人類命運共同體。

世界經濟論壇年會期間，陳茂波將在多場活動擔任演講嘉賓，並跟與會的各地政商及金融界領袖會面，介紹香港復常的最新情況和發展機遇，積極宣傳香港的優勢和核心競爭力，並致力推動雙邊貿易投資及交流。他指出：「隨着本港加快恢復與內地和全球各地更便捷往還，將為本地經濟提供更大復蘇動力，也讓我們更好發揮連通內地和世界的獨特橋樑角色，把握發展機遇，並為全球經濟發展作出積極貢獻。」

參與年會的香港代表團成員也包括香港機場管理局主席蘇澤光、香港交易所主席史美倫和集團行政總裁歐冠昇，以及港鐵公司行政總裁金澤培。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥