【天師執位】蔣麗萍出道已拍住劉德華表演　轉行地產有感悟：努力也未能掌控人生

▲ 因《天師執位》重播，蔣麗萍當年演出也被重溫。

現正深宵重播的《天師執位》，不單令人懷念曇花一現的翁美玲，另一女角蔣麗萍亦只在娛樂圈打滾了6、7年，就淡出轉行地產。近日，因為得到「愛心獎」，這才發現蔣麗萍對於慈善工作滿有幹勁。「如果有能力的人都幫助有需要的人，這個世界就變得不一樣。」她說。

娛樂圈的璀璨，不少人會嚮往，但為甚麼蔣麗萍會那麼快便急流勇退呢？「我的夢想是唱歌，小時候參加歌唱比賽贏了，很多人找我，但爸爸要我專心讀書。後來想參加香港小姐入娛樂圈，因為當時未有新秀比賽，但爸爸說不要用個樣，要用才華來比賽。」

▲ 因為信了主，令蔣麗萍整個人改變過來，一心一意榮神益人。（攝影：湯致遠）

最後，蔣麗萍參加了麗的電視的「亞洲歌唱比賽」，並且與爸爸蔣震約法三章，給她5年時間完成夢想。

這短短的幾年，蔣麗萍的確有很多機會，就如在香港小姐擔任表演嘉賓。「之前張天愛表演芭蕾舞爆紅，監製曾國強就想到今次用中式，在公司經過見到我，就覺得我很適合，那時候我剛簽約，我便成為歌舞劇唯一的女主角。」

感恩娛樂圈遇貴人

電影《我為你狂》則是得到樂易玲主動賞識：「我當時還未做Ms HK，她好像邵氏星探般在Coffee Shop發掘我，說有部電影想找女主角，問我是否願意傾一傾。」

這是與艾迪拍檔的一齣愛情悲劇，她記得當時幫她試鏡的，還要是吳宇森，而她亦憑這部電影，提名第四屆香港電影金像獎最佳新人獎。

拍劇方面，《天師執位》中花凝鳳的反派角色，對她來說也是印象深刻。當然能夠與梅艷芳一起拍攝《香江花月夜》、這部梅艷芳唯一一部擔正女主角的電視劇，也是機會難逢。

▲ 圖為她在《天師執位》與翁美玲結緣。（圖片：被訪者提供）

這幾年間，她每年也會出一張唱片，總共出了6張。「我會形容自己是歌而優則演，一直都很順利，而且很傳奇有咁多機會。」87年她先生求婚，她計一計是時候引退。

雖然未到事業頂峰但已經好好，一線尾二線頭，但結婚就進入另一階段，而且我從來無想過娛樂圈是我一生的工作，爸爸是生意人，我也想做生意。」於是，蔣麗萍在參加完88年中央電視台春晚後，就告別娛樂圈。

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幾努力也不能掌控

她轉行做地產，形容是找到自己的事業。「我學識投資，最緊要是眼光及location。那10年，錢好像是湧埋黎，許多時候買了物業後，轉眼就有人求你讓給他。」

蔣麗萍自言加入了當時最蓬勃的行業，但人算不如天算，一場亞洲金融風暴，她也未試過蝕咁多錢：「人生有許多功課要學，2000年我加入教會，明白到就算幾努力都可以out of control。」

信仰幫了她一大忙，明白活在世上不是求成功，反而做慈善覺得開心滿足：「我做過歌手，又有個勁爸爸，曾經有人問我：『你樣樣都咁好，為何要信耶穌？』信仰令我看到世界不是那麼窄只是看自己，這個世界個個都追求名、利、權、夢想，但動機在哪？」

她續說：「若只是為自己，有一日也會失落，甚麼也有，也會跌入一種空虛寂寞之中，得到未必代表會快樂，尤其我曾經在娛樂圈打滾過，所以既然來到地球走一轉，我可以為世界做甚麼呢？貢獻甚麼呢？」

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投身慈善事業最開心滿足

蔣麗萍從來沒有想過，做慈善是可以獲獎。「創辦人林添茂也是慈善家，他希望讓人看重慈善，因此將同路人一一發掘出來然後頒獎給他們，在社會make noise。」

她萌起做慈善的念頭，大約是2010年。「那時候我在想，人生還有多少日子，我可以怎樣服務人群？。」

因緣際遇有班朋友到國內做義工，而她眼見當時經濟起飛，許多父母去城市工作，令窮鄉僻壤出現許多留守兒童，便想扶他們一把：「我在2013年成立愛基金，我問當地人，你覺得我怎樣幫你是最有效？他們說無兒童教育，因為只是一個電子琴，唱下歌就全日了；又無電腦投影機，於是我籌錢送了幾千部過去。」

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她主要支援那些貧困的省份，如雲南、安徽、河南、河北等等。蔣麗萍還在那些留守小學興建「愛學坊」多功能活動室。「每間房大約500-800呎，鋪上軟膠墊，還有帳幕、電腦、圖書、玩具，好像兒童樂園般讓他們玩。」

2018年，她又成立助學金，供過千名的兒童讀大學。「農村孩子能夠入大學是難能可貴的，而他們也很感激我們的幫忙，說將來有能力也會幫返其他人，我希望將這正能量一代傳一代。」

愛基金每年提供7,000元人民幣給大學生作為生活補貼，為期4年。這些學生都是學校推薦的貧窮戶，每月收入不足500元。

但蔣麗萍的目標是希望國內的同胞能夠互相幫助，因此又設計「雲教育」，讓國內的大學生與小學生一周一次互動，並且暑假去農村作義工。「我們不是俾錢那麼簡單，這是我的宗旨，而是希望他們開眼界，看到國家及社會的需要。」

▲ 蔣麗萍在國內100間小學設立了「愛學坊」多功能活動室，讓留守兒童有一個像兒童樂園般的空間。（圖片：被訪者提供）

在香港展開生命教育

同一時間，她在香港不同的中小學作講座，也看到本地學生的需要，而開展生命教育。「我們有500幾個退休義工，其中一個男士以前因為要搵食，錯失和阿仔相處的時刻，現在幫人湊仔，覺得開心有意義。」

蔣麗萍笑說，疫情期間義工仍然在學校透過Zoom與學生作生命教育。「十幾個人在禮堂全部打開電腦，老師笑說好像一班黑客在開工。」

▲ 父親蔣震堅持蔣麗萍讀女校（聖母書院），因為怕她讀男女校被男仔追，無心機讀書。（圖片：被訪者提供）

疫下她也有留意失業人士的需要，提供緊急支援金給1,600個家庭，每戶3千、4千元不等：「我們需要那些家長上6次的生命教育課程，因為我們發現單親家庭佔了三分之一，所以我們講親子教育、夫妻之道、情緒壓力等等。」

有趣的是，必修堂後提供的選修課程，也有300多個家庭自願參與，令蔣麗萍和團隊都非常鼓舞。

記者：何小雲